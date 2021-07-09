Рада на следующей неделе может провести два внеочередных заседания

Рада может собраться на внеочередные заседания по инициативе президента Фото: depositphotos.com

Об этом "Укринформу" рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Она сообщила, что на этих заседаниях будут рассматривать пакет законопроектов "экологического направления", среди них – инициатива, направленная против промышленного загрязнения.

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал "Радіо Свобода", что таких законопроектов восемь.

Кроме того, запланировано рассмотрение проектов законов о цифровой трансформации.

"Тоже, скорее всего, будет рассматриваться на внеочередном заседании закон о paperless, который нужно до 24 августа принять, законопроект о "Дія.Сіty" во втором чтении, законопроект о виртуальных активах", – уточнил Корниенко.

По его словам, собраться на эти внеочередные заседания парламент будет просить президент Украины Владимир Зеленский.