Арахамия допускает, что работу Рады перед каникулами продлят на неделю для принятия закона об олигархах

Арахамия: Чтобы принять в этом сезоне законопроект об олигархах, у нас есть два варианта: первый – это продлить еще на одну неделю пленарную работу, а второй – отложить это на сентябрь Фото: sluga-narodu.com

Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами 1 июля после заседания Рады, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если будет необходимость, если будет очень много поправок, то будем применять специальную процедуру [рассмотрения законопроектов во втором чтении], как мы применяли по банковскому закону. Мне кажется, это будет честно и справедливо. Потому что если люди хотят просто заблокировать прохождение закона, у них нет на это голосов и они используют бюрократические средства, мы тоже будем бюрократические механизмы совершенствовать и таким образом продвигать далее этот закон", – сказал Арахамия.

Он допустил возможность внесения юридических поправок, но подчеркнул, что "концептуально менять" в тексте законопроекта ничего не будут.

"Чтобы принять в этом сезоне [законопроект об олигархах], у нас есть два варианта: первый – это продлить еще на одну неделю пленарную работу, а второй – отложить это на сентябрь. Будем консультироваться и принимать решения. Я не вижу никакой необходимости как можно скорее это делать. Можно это делать в обычном темпе", – добавил нардеп.

Арахамия ранее прогнозировал, что будут "тысячи поправок" к этому законопроекту.

"Ко мне подходили представители оппозиции, говорят: "Держитесь, увидите, что такое тысячи правок". Будем смотреть. Будет достаточный период, чтобы их подать. И увидим, насколько они существенны. Если это поправочный спам, то его можно увидеть. Закон на 13 страниц – это небольшой закон. И если там будут десятки тысяч поправок, то понятно, что это просто спам", – сказал он сегодня.