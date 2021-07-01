Зеленский заявил, что олигархи в Украине – "это прошлое"

"Олигархи – это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", – написал он и поблагодарил парламентариев за голосование.

Дякую @verkhovna_rada за підтримку за основу мого законопроекту #5599 про деолігархізацію. Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2021

Законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" в Раду вносил он.

Рада приняла этот проект закона сегодня на внеочередном заседании. "За" проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах.