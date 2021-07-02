Арахамия заявил, что нардепов от "Слуги народа", которые не поддержат закон об олигархах, могут исключить из фракции

Арахамия уверен, что законопроект об олигархах в первом чтении будет поддержан Фото: Слуга народу / Facebook

На вопрос журналистки, возможен ли вариант исключения из фракции нардепов от "Слуги народа", которые не поддержат в первом чтении закон об олигархах, Арахамия ответил утвердительно.

"Такой сценарий возможен. Каждый кейс будет отдельно разобран очень тщательно. Я не угрожаю никому, это же мои коллеги. Думаю, каждый человек сегодня должен вспомнить, каким образом он заходил в это здание, благодаря кому и что они обещали людям", – сказал Арахамия.

При этом парламентарий выразил уверенность, что законопроект будет проголосован в первом чтении.