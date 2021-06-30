Зеленский созывает Раду 1 июля. В повестке дня – законопроект об олигархах

Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Дмитрий Разумков.

Рада рассмотрит президентский проект закона об олигархах №5599. В повестке дня также:

Заседание начнется в 16.00.

Это будет второе внеочередное заседание Рады на этой неделе. Первое состоялось сегодня.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять "на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду".

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект об олигархах внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Согласно документу, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования или монополистом на общегосударственном товарном рынке и в течение года поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

По словам первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, Рада не будет оттягивать голосование за законопроект о статусе олигарха. В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ожидает "тысячи поправок" к документу.

Зеленский 4 июня анонсировал вынесение на всеукраинский референдум вопроса о статусе олигархов, если кто-то "попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами украинского парламента по этому закону".