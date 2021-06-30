Арахамия о принятии закона об олигархах: По первому чтению у меня нет вопросов, между первым и вторым могут быть изменения

Он добавил, что по принятию законопроекта об олигархах в первом чтении у него нет вопросов, однако между первым и вторым чтением законопроекта "могут быть внесены изменения".

"Законопроект был требованием одного человека – президента Украины. У каждого олигарха есть целая армия чиновников. Это народные депутаты, прокуроры, судьи, представители в АМКУ, люди в различных арбитражах, на местном уровне. В местных советах. Когда с ними играешь по их правилам, то всегда проигрываешь. Потому что они это делают годами, а вы только пришли. Это заранее будет проигрышная битва. А если вы идете несимметричным путем, то у вас появляются шансы. Я не могу сказать, что это будет 100% победа, но есть шансы", – заявил он.

Арахамия считает правильным то, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) получит полномочия определять олигархов и производить соответствующие действия.

"Никто сейчас не знает повестку дня СНБО, как и когда они сработают. Это единственный государственный орган, из которого нет утечек. Так сложилось. Во-первых, это коллективный орган, за счет этого он будет принимать правильные решения. Это круто", – добавил Арахамия.