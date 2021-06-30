Арахамия о принятии закона об олигархах: По первому чтению у меня нет вопросов, между первым и вторым могут быть изменения

Он добавил, что по принятию законопроекта об олигархах в первом чтении у него нет вопросов, однако между первым и вторым чтением законопроекта "могут быть внесены изменения".
"Законопроект был требованием одного человека – президента Украины. У каждого олигарха есть целая армия чиновников. Это народные депутаты, прокуроры, судьи, представители в АМКУ, люди в различных арбитражах, на местном уровне. В местных советах. Когда с ними играешь по их правилам, то всегда проигрываешь. Потому что они это делают годами, а вы только пришли. Это заранее будет проигрышная битва. А если вы идете несимметричным путем, то у вас появляются шансы. Я не могу сказать, что это будет 100% победа, но есть шансы", – заявил он.
Арахамия считает правильным то, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) получит полномочия определять олигархов и производить соответствующие действия.
"Никто сейчас не знает повестку дня СНБО, как и когда они сработают. Это единственный государственный орган, из которого нет утечек. Так сложилось. Во-первых, это коллективный орган, за счет этого он будет принимать правильные решения. Это круто", – добавил Арахамия.
15 апреля 2021 года на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять "на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду".
14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.
Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.
Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявляла 9 июня, что парламент рассмотрит законопроект в первом чтении в конце июня.
Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.
По словам первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, Рада не будет оттягивать голосование за законопроект о статусе олигарха.
В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ожидает "тысячи поправок" к документу.
Зеленский 4 июня в видеообращении заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.