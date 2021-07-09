В Верховную Раду проходят пять партий – опрос

Если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, 24,8% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, поддержали бы "Слугу народа".
Следом идут "Европейская солидарность" (18,1%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13,3%) и "Батьківщина" (10,8%).
Также проходной барьер преодолевает "Сила и честь" (8,3%).
Остальные партии набирают меньше 5% голосов. В частности, "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,9%, "Свобода" – 3,6%. У представленных сейчас в парламенте "Голоса" и группы "За майбутнє" 2,9% и 1,6% соответственно.
Опрос проводился с 25-го по 30 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0,95): 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% для показателей, близких к 5%.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.