В Верховную Раду проходят пять партий – опрос

Если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, 24,8% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, поддержали бы "Слугу народа".

Следом идут "Европейская солидарность" (18,1%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13,3%) и "Батьківщина" (10,8%).

Также проходной барьер преодолевает "Сила и честь" (8,3%).

Остальные партии набирают меньше 5% голосов. В частности, "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,9%, "Свобода" – 3,6%. У представленных сейчас в парламенте "Голоса" и группы "За майбутнє" 2,9% и 1,6% соответственно.

Опрос проводился с 25-го по 30 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0,95): 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% для показателей, близких к 5%.