ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Исключенный из "Слуги народа" нардеп попал в ДТП. Лерос и СМИ пишут, что он был в состоянии наркотического опьянения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юрченко на Mustang "едва не убил людей", пишет его коллега-парламентарий
Юрченко на Mustang "едва не убил людей", пишет его коллега-парламентарий
Скриншот: Geo Leros / Facebook

Народный депутат Александр Юрченко, которого после коррупционного скандала исключили из "Слуги народа" попал в ДТП, видео, на котором виден поврежденный автомобиль нардепа, опубликовал в Facebook исключенный из "Слуги народа" нардеп Гео Лерос.

"Сегодня Юрченко на своем незадекларированном Mustang едва не убил людей, находясь под кайфом, влетел в Volkswagen во Львове. После аварии он пытался бежать, его задержали местные. В его крови были найдены тяжелые наркотики", – написал Лерос. 

Он также опубликовал фото теста на наркотические вещества. 

По данным ТСН, авария произошла, когда нардеп пытался выехать из платной парковки. Покинуть парковку он не смог якобы из-за того, что дорога была заблокирована другими автомобилями. Водитель поврежденного авто начал снимать инцидент, а Юрченко "бросился с кулаками и вырвал телефон", говорится в материале. Видимо, речь идет о ролике, который опубликовал Лерос.

"Прохожие оттеснили водителя Mustang, а патрульные, которые приехали на вызов, заподозрили, что водитель в наркотическом опьянении и повезли его на освидетельствование. Результат теста это подтвердил", – сказано в статье ТСН. 

В декларации нардепа, которую он подал 30 марта, только один автомобиль – SsangYong Kyron M200XDI. 

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4130807186956379

Контекст:

Юрченко подозревают в том, что он попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Расследование уголовного производства Национальное антикоррупционное бюро вело с августа 2020 года. 

В сентябре 2020 года НАБУ заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении. Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП. Неофициального помощника Юрченко – Ивана Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. 17 сентября он вышел из СИЗО под залог. Фищенко заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

21 сентября ВАКС арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика. 25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на нардепа надели электронный браслет, который он носил до начала ноября

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве, называл себя борцом за справедливость и заявлял о намерении доказывать свою невиновность в Европейском суде по правам человека. 

4 марта 2021 года НАБУ завершило расследование дела о взяточничестве Юрченко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, ДТП, парковка, Гео Лерос, Александр Юрченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У вас принято отмалчиваться и тихонечко делать денежку". Полякова пригрозила Меладзе новыми разоблачениями
"У вас принято отмалчиваться и тихонечко делать денежку". Полякова пригрозила Меладзе новыми разоблачениями
"Заберите у нее костыли, пока она вторую ногу не сломала!" Асмус станцевала на лестнице на костылях
"Заберите у нее костыли, пока она вторую ногу не сломала!" Асмус станцевала на лестнице на костылях
"Ох, пупсик какой сладкий!" Василиса Фролова крупным планом показала фото четырехмесячного сына
"Ох, пупсик какой сладкий!" Василиса Фролова крупным планом показала фото четырехмесячного сына
  Король пирогов, или Шикарный курник. Необыкновенный рецепт вкусного и красивого пирога от Глинской
  Король пирогов, или Шикарный курник. Необыкновенный рецепт вкусного и красивого пирога от Глинской
"Это не Бритни!", "Где тату?" Поклонники не узнали голую Бритни Спирс
"Это не Бритни!", "Где тату?" Поклонники не узнали голую Бритни Спирс
Ирина Федишин в облегающем белом платье показала своих сыновей
Ирина Федишин в облегающем белом платье показала своих сыновей
  "Соскучились?" Российская певица Мария Максакова позировала в бикини в Одессе
  "Соскучились?" Российская певица Мария Максакова позировала в бикини в Одессе
  "Зачем пиариться на моем брате?" Валерий Меладзе назвал Ольгу Полякову "фриком"
  "Зачем пиариться на моем брате?" Валерий Меладзе назвал Ольгу Полякову "фриком"
  Веру Алентову отпустили из больницы на похороны мужа Владимира Меньшова
  Веру Алентову отпустили из больницы на похороны мужа Владимира Меньшова
Гражданский муж умершей Жанны Фриске в ее день рождения попросил перестать жалеть их сына Платона
Гражданский муж умершей Жанны Фриске в ее день рождения попросил перестать жалеть их сына Платона
8 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
8 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине
"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине
Как и сколько варить картофель
Как и сколько варить картофель
  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела
  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела G
Виктория ВОРОНИНА
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Глаз не оторвать!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Глаз не оторвать!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS