Исключенный из "Слуги народа" нардеп попал в ДТП. Лерос и СМИ пишут, что он был в состоянии наркотического опьянения

Юрченко на Mustang "едва не убил людей", пишет его коллега-парламентарий Скриншот: Geo Leros / Facebook

"Сегодня Юрченко на своем незадекларированном Mustang едва не убил людей, находясь под кайфом, влетел в Volkswagen во Львове. После аварии он пытался бежать, его задержали местные. В его крови были найдены тяжелые наркотики", – написал Лерос.

Он также опубликовал фото теста на наркотические вещества.

По данным ТСН, авария произошла, когда нардеп пытался выехать из платной парковки. Покинуть парковку он не смог якобы из-за того, что дорога была заблокирована другими автомобилями. Водитель поврежденного авто начал снимать инцидент, а Юрченко "бросился с кулаками и вырвал телефон", говорится в материале. Видимо, речь идет о ролике, который опубликовал Лерос.

"Прохожие оттеснили водителя Mustang, а патрульные, которые приехали на вызов, заподозрили, что водитель в наркотическом опьянении и повезли его на освидетельствование. Результат теста это подтвердил", – сказано в статье ТСН.

В декларации нардепа, которую он подал 30 марта, только один автомобиль – SsangYong Kyron M200XDI.