Зеленский собрался на заседание "Слуги народа" 12 июля. Будет говорить об олигархах – СМИ

"Мы планируем обсудить законопроекты по олигархам, "ресурсный" №5600 Кабмина и законопроект по легализации медицинского каннабиса", – отметил собеседник издания.

Ожидается, что на заседании фракции будут присутствовать глава Кабмина Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко.

По данным источника LB.ua, на следующей парламентской неделе будет два внеочередных заседания Рады. Еще одно, что очень вероятно, состоится через неделю – с 19-го по 23 июля.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять "на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду".

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла этот проект закона на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовало 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Арахамия не исключил, что работу Рады в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия законопроекта в целом.

Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.