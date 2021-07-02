Нардеп от "Слуги народа" заявила, что готова выйти из фракции. Она не голосовала за законопроект Зеленского об олигархах

Как отмечается на сайте Рады, Буймистер единственная среди нардепов от "Слуги народа" проголосовала против инициативы Зеленского. Накануне голосования глава парламентской фракции Давид Арахамия заявлял, что нардепов от "Слуги народа", которые не поддержат закон об олигархах, могут исключить из депутатского объединения.

"Предложения по этому не поступали… Но я руководству партии могу облегчить работу, чтобы не собирать голоса, я готова сама выйти из фракции… Если президенту на самом деле не нужна экспертиза в арбитраже, не нужна альтернатива и экспертиза в энергетике… тогда я сама готова выйти из "Слуги народа". Единственное, что я бы сказала это лично господину Зеленскому в лицо. Думаю, что это справедливо", – сказала Буймистер.

При этом нардеп не уточнила, когда именно напишет заявление о выходе из фракции, сославшись на отсутствие официальной информации, "что фракция что-то будет инициировать".

Комментируя свою позицию относительно документа №5599, Буймистер заявила, что "надо положить конец практике голосования за антиконституционные законопроекты".

"Это уже не практика первого года. Мы попали в конституционный кризис. И мы просто из него никогда не выйдем", – подчеркнула нардеп.

Буймистер была избрана в Раду мажоритарному округу №223 (Киев), она баллотировалась от "Слуги народа", отмечается на сайте ЦИК. Поэтому, в случае исключения из фракции, она не потеряет депутатский мандат.

Как сообщает LB.ua, в 2012–2018 годах Буймистер была директором компании GSG, которая относится к корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД).