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ПОЛИТИКА

Нардеп от "Слуги народа" заявила, что готова выйти из фракции. Она не голосовала за законопроект Зеленского об олигархах

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В 2012 2018 годах Буймистер работала директором компании, входящей в корпорацию ИСД
В 2012–2018 годах Буймистер работала директором компании, входящей в корпорацию ИСД
Фото: Liudmyla Buimister / Facebook

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер заявила 2 июля в комментарии LB.ua, что готова выйти из состава депутатского объединения после неголосования в первом чтении за законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.

Как отмечается на сайте Рады, Буймистер единственная среди нардепов от "Слуги народа" проголосовала против инициативы Зеленского. Накануне голосования глава парламентской фракции Давид Арахамия заявлял, что нардепов от "Слуги народа", которые не поддержат закон об олигархах, могут исключить из депутатского объединения.

"Предложения по этому не поступали… Но я руководству партии могу облегчить работу, чтобы не собирать голоса, я готова сама выйти из фракции… Если президенту на самом деле не нужна экспертиза в арбитраже, не нужна альтернатива и экспертиза в энергетике… тогда я сама готова выйти из "Слуги народа". Единственное, что я бы сказала это лично господину Зеленскому в лицо. Думаю, что это справедливо", – сказала Буймистер.

При этом нардеп не уточнила, когда именно напишет заявление о выходе из фракции, сославшись на отсутствие официальной информации, "что фракция что-то будет инициировать".

Комментируя свою позицию относительно документа №5599, Буймистер заявила, что "надо положить конец практике голосования за антиконституционные законопроекты".

"Это уже не практика первого года. Мы попали в конституционный кризис. И мы просто из него никогда не выйдем", – подчеркнула нардеп.

Буймистер была избрана в Раду мажоритарному округу №223 (Киев), она баллотировалась от "Слуги народа", отмечается на сайте ЦИК. Поэтому, в случае исключения из фракции, она не потеряет депутатский мандат.

Как сообщает LB.ua, в 2012–2018 годах Буймистер была директором компании GSG, которая относится к корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД).

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять "на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду".

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла этот проект закона на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовало 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Арахамия не исключил, что работу Рады в рамках пятой сессии продлят на неделю для принятия в целом проекта закона об олигархах.

Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский 4 июня в видеообращении заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Теги: Верховная Рада, Украина, Владимир Зеленский, парламент, законопроект, олигархи, мандат, голосование, президент, Слуга народа, Давид Арахамия, Людмила Буймистер, нардеп
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