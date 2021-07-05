Большинство украинцев считают, что законопроект о деолигархизации не несет олигархам угрозы – опрос

В то же время 20,4% опрошенных думают, что в случае принятия Верховной Радой этот законопроект будет угрожать крупным бизнесменам, которые подпадают под его действие.

Еще 23,2% респондентов не определились со своей позицией по этому вопросу либо отказались отвечать.

Опрос проводился с 22 по 29 июня среди граждан старше 18 лет, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Всего опрошен 2031 респондент методом личного интервью с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.