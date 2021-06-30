Профильный комитет Рады одобрил законопроект об обороте каннабиса в медицинских и научных целях

При этом комитет отклонил альтернативный законопроект №5596-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения растений конопли в промышленных, медицинских и научных целях".

Как сообщила в Facebook нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина, за законопроект проголосовало 11 членов комитета из 15.

"Этот законопроект – о лекарствах для 2 млн больных, среди которых почти 20 тыс. детей с тяжелой эпилепсией, онкобольные, паллиативные больные, пациенты с рассеянным склерозом и другими заболеваниями", – написала она.