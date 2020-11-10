ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Украине уже готовят закон о легализации марихуаны – Арахамия

В Верховной Раде создали рабочую группу для работы над законопроектом о легализации медицинского каннабиса, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арахамия объявил о двух подходах к легализации каннабиса
Арахамия объявил о двух подходах к легализации каннабиса
Фото: Слуга Народу / Facebook

В Верховной Раде уже готовят законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом на брифинге заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, видео опубликовано на YouTube-канале "112 Украина".

По его словам, соответствующая рабочая группа уже создана и работает над законопроектом.

"Там есть два принципиальных подхода. Первый – разрешить импорт уже готовых препаратов, которые используются в медицинской сфере, и посмотреть, как это работает и как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера. А потом уже вторым путем делать так называемое импортозамещение", – заявил он.

Верховная Рада прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году говорил, что легализация марихуаны пока "не в приоритете", а глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в этом году выступил против легализации.

Теги: марихуана, Слуга народа, Давид Арахамия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
"Всегда за тебя". Подкопаева показала старшую дочь
"Всегда за тебя". Подкопаева показала старшую дочь
Сколопендра и тапир. Тодоренко показала, как занимается с двухлетним сыном
Сколопендра и тапир. Тодоренко показала, как занимается с двухлетним сыном
"Влюблена". Loboda рассказала российскому журналу о личной жизни
"Влюблена". Loboda рассказала российскому журналу о личной жизни
Мишина заявила, что поклонники Саниной разорвали ее директ пожеланиями смерти
Мишина заявила, что поклонники Саниной разорвали ее директ пожеланиями смерти
Вдове Коннери грозит многомиллионный штраф за финансовое мошенничество – СМИ
Вдове Коннери грозит многомиллионный штраф за финансовое мошенничество – СМИ
"Где там вы, а где дочь?", "Две сестрички". В Instagram обсуждают фото 54-летней Сумской с 30-летней дочерью
"Где там вы, а где дочь?", "Две сестрички". В Instagram обсуждают фото 54-летней Сумской с 30-летней дочерью
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
Остапчук рассказал, почему мужчины плачут
Остапчук рассказал, почему мужчины плачут
"Очень женственно". alyona alyona снялась в классической одежде и туфлях на шпильках
"Очень женственно". alyona alyona снялась в классической одежде и туфлях на шпильках
Jerry Heil назвала причину, по которой ее фото не появятся на обложках мужских журналов
Jerry Heil назвала причину, по которой ее фото не появятся на обложках мужских журналов
"Как же ему досадно", "Бедный ребеночек". В Instagram комментируют фото Alyosha и Тополи c детьми
"Как же ему досадно", "Бедный ребеночек". В Instagram комментируют фото Alyosha и Тополи c детьми
"Добро пожаловать в семью". После смерти любимой собаки Уизерспун завела нового питомца
"Добро пожаловать в семью". После смерти любимой собаки Уизерспун завела нового питомца
"Мои молитвы были услышаны". Мадонна с розовыми волосами оригинальным способом попросила принести ей вина
"Мои молитвы были услышаны". Мадонна с розовыми волосами оригинальным способом попросила принести ей вина
"По фоткам можно заметить, как падала гривна". Каминская показала ню-снимки "НеАнгелов"
"По фоткам можно заметить, как падала гривна". Каминская показала ню-снимки "НеАнгелов"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
"Жирные морды, бегающие глазки и подвешенный язык". Астафьева высказалась о звездах телевизионных шоу
"Жирные морды, бегающие глазки и подвешенный язык". Астафьева высказалась о звездах телевизионных шоу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS