В Украине уже готовят закон о легализации марихуаны – Арахамия

В Верховной Раде создали рабочую группу для работы над законопроектом о легализации медицинского каннабиса, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В Верховной Раде уже готовят законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом на брифинге заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, видео опубликовано на YouTube-канале "112 Украина".

По его словам, соответствующая рабочая группа уже создана и работает над законопроектом.

"Там есть два принципиальных подхода. Первый – разрешить импорт уже готовых препаратов, которые используются в медицинской сфере, и посмотреть, как это работает и как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера. А потом уже вторым путем делать так называемое импортозамещение", – заявил он.

Верховная Рада прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году говорил, что легализация марихуаны пока "не в приоритете", а глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в этом году выступил против легализации.