Рада поддержала законопроект №5600 о повышении налогов

Проект закона был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня. В агентстве отметили, что проект не прошел обязательные общественные обсуждения и был передан в Раду без учета экспертных комментариев.

Народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Кабинет Министров Украины предложил такие изменения в Налоговый кодекс, из-за которых в стране вырастет инфляция и безработица, а предприятия потеряют конкурентоспособность на мировых рынках.

К диалогу по изменениям в Налоговый кодекс призвали Союз украинских предпринимателей, Европейская бизнес-ассоциация и Американская торговая палата в Украине. "Бизнес-сообщество обращает внимание, что данная ситуация нарушает принципы справедливости, равенства и возможности долгосрочного планирования. А это недопустимо, если мы строим прогрессивную страну", – сказано в обращении.