Экономист: Необходимо создавать свободные экономические зоны. У украинского бизнеса сегодня нет преимуществ

"Война – безусловно, один из важных рисков. Активизация боевых действий приведет к замораживанию всех инвестиционных проектов, оттоку капитала, миграции людей", – отметил эксперт.

В то же время он убежден, что для инвестиций необходима более понятная, прозрачная и мягкая налоговая система, чем сейчас в Украине.

"В обязательном порядке должны быть фискальные стимулы. Необходимо создавать свободные экономические зоны. У украинского бизнеса сегодня нет преимуществ, – сказал Амелин. – Поэтому я бы запускал налог на выведенный капитал, необходима упрощенная система налогообложения – более мягкая и более честная, что точно было бы драйвером привлечения в Украину инвестиций и создания здесь производств".