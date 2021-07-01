Экономист: Необходимо создавать свободные экономические зоны. У украинского бизнеса сегодня нет преимуществ

"Война – безусловно, один из важных рисков. Активизация боевых действий приведет к замораживанию всех инвестиционных проектов, оттоку капитала, миграции людей", – отметил эксперт.
В то же время он убежден, что для инвестиций необходима более понятная, прозрачная и мягкая налоговая система, чем сейчас в Украине.
"В обязательном порядке должны быть фискальные стимулы. Необходимо создавать свободные экономические зоны. У украинского бизнеса сегодня нет преимуществ, – сказал Амелин. – Поэтому я бы запускал налог на выведенный капитал, необходима упрощенная система налогообложения – более мягкая и более честная, что точно было бы драйвером привлечения в Украину инвестиций и создания здесь производств".
Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.
Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.
Законопроект раскритиковала Европейская бизнес-ассоциация. По мнению экспертов, принятие документа приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. В организации подчеркнули, что инициаторы законопроекта не вели диалог с бизнесом во время подготовки документа. "Этот законопроект не устраивает ни одну отрасль экономики и ни одну профильную бизнес-ассоциацию", – заявили в организации и призвали разработать компромиссный вариант изменений.
Рада планирует рассмотреть этот законопроект на внеочередном заседании 1 июля.