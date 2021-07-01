1 июля открывается рынок земли. В Минюсте Украины назвали размер налога

"После снятия так называемого моратория на отчуждение участков сельскохозяйственного назначения при освидетельствовании договора об отчуждении такого земельного участка необходимо будет уплатить: налог на доходы физических лиц по ставке 5% от цены, указанной в договоре купли-продажи; военный сбор в размере 1,5%, причем еще до момента нотариального удостоверения договора отчуждения земельного участка", – говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что базовой расчетной величиной для налогообложения будет указанная в договоре купли-продажи цена, которая не может быть ниже оценочной стоимости земли, рассчитанной уполномоченным органом.

"Законодательный алгоритм налогообложения земельных операций предполагает и ряд льгот. Скажем, от налогообложения освобождаются владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных паев, полученных в порядке безвозмездной передачи в соответствии со ст. 121 Земельного кодекса Украины. Льготами при определенных условиях и только раз в год могут воспользоваться также лица, получившие такие участки в процессе приватизации", – сообщили в пресс-службе.