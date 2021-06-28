Замминистра агрополитики Высоцкий опроверг, что говорил о латифундистах в "Батьківщині"

Высоцкий: Озвученный тезис о наличии крупных землепользователей среди народных депутатов к членам "Батьківщини" не имеет отношения Фото: Taras Vysotskyi / Тарас Висоцький / Facebook

В опубликованной 26 июня текстовой версии интервью Высоцкий заявлял, что противодействие рынку земли в Украине связано с наличием среди народных депутатов латифундистов, то есть крупных владельцев земли.

В частности, "Дом" приводил следующую цитату: "Мы провели анализ. 20 народных депутатов от ОПЗЖ (а там всего их около 50) – латифундисты. Согласно реестру, у некоторых больше 10 тыс. га в обработке. У некоторых лидеров – даже 40 тыс. га. Аналогично и в "Батьківщині" – половина".

В Facebook Высоцкий поблагодарил журналистов за профессиональное интервью накануне открытия рынка земли, но подчеркнул, что об объемах земли в пользовании народных депутатов из фракции "Батьківщина" ничего не знает.

"Озвученный тезис о наличии крупных землепользователей среди народных депутатов к членам депутатской фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" не имеет отношения", – написал первый замминистра агрополитики.