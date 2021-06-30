Шмыгаль: Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли

По словам Шмыгаля, начиная с четверга украинцы смогут не просто владеть землей, но и свободно ею распоряжаться – "земля станет активом, а не бременем".

"Это то, что закреплено в Конституции, но фактически было невозможным в предыдущие годы из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли. С завтрашнего дня его не будет и в Украине", – сказал глава Кабмина.

Шмыгаль отметил, что введение рынка земли – важный шаг для защиты прав украинского фермерства. Так, преимущественное право на приобретение участка будут иметь аграрии, которые его арендуют.

Кроме того, земельная реформа предусматривает создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, подчеркнул премьер.

"Кредит смогут получить даже малые фермеры, которые обрабатывают землю до 500 га и которые не имеют кредитной истории", – добавил Шмыгаль.