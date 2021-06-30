Шмыгаль: Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли

По словам Шмыгаля, начиная с четверга украинцы смогут не просто владеть землей, но и свободно ею распоряжаться – "земля станет активом, а не бременем".
"Это то, что закреплено в Конституции, но фактически было невозможным в предыдущие годы из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли. С завтрашнего дня его не будет и в Украине", – сказал глава Кабмина.
Шмыгаль отметил, что введение рынка земли – важный шаг для защиты прав украинского фермерства. Так, преимущественное право на приобретение участка будут иметь аграрии, которые его арендуют.
Кроме того, земельная реформа предусматривает создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, подчеркнул премьер.
"Кредит смогут получить даже малые фермеры, которые обрабатывают землю до 500 га и которые не имеют кредитной истории", – добавил Шмыгаль.
В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.
Для завершения земельной реформы Раде необходимо было принять еще два законопроекта. Первый – №2194 – Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 28 апреля. Он, в частности, разрешает передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и отменяет требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Президент Украины Владимир Зеленский публично подписал его 24 мая.
Следующим в повестке дня парламента был проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. Его приняли 18 мая.
5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.
По словам Лещенко, резкого скачка цен на землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине не будет – средняя стоимость гектара будет колебаться в пределах 50 тыс. грн. Шмыгаль в мае прогнозировал, что в течение 5–10 лет после запуска рынка земли ее стоимость может возрасти в два – пять раз.
Согласно опросу, проведенному в конце апреля Социологической группой "Рейтинг", 77% украинцев убеждены, что вопрос введения в стране рынка сельскохозяйственных земель должен рассматриваться на всеукраинском референдуме.