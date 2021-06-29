В Раду решили пригласить главу Минагрополитики и задать ему вопросы о земельной реформе

Против приглашения Лещенко в Раду возражений не было Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook

"Прозвучало два предложения относительно приглашения на час вопросов к правительству. Одна была об энергетике – энергетику мы на прошлой неделе слушали, приглашали министра, и другая была связана с землей, с реформой земли. Поэтому есть предложение пригласить на "час вопросов к правительству" все-таки Лещенко, профильного министра, и вопросы к премьеру так, как всегда, можно будет поставить по этому поводу", – сказал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Возражений у участников согласительного совета не было.

На заседании вице-спикер Елена Кондратюк отметила, что 1 июля в Украине должен заработать рынок земли, однако за неделю до этой даты "Кабмин срочно вносит изменения в порядок ведения госреестров". Она предложила на "час вопросов к правительству" пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля и задать ему вопросы о земельной реформе.

Пригласить Лещенко, чтобы тот "более профессионально", чем премьер, ответил на вопросы о реформе, предложил глава правящей партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко.