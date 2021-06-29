В Раду решили пригласить главу Минагрополитики и задать ему вопросы о земельной реформе

"Прозвучало два предложения относительно приглашения на час вопросов к правительству. Одна была об энергетике – энергетику мы на прошлой неделе слушали, приглашали министра, и другая была связана с землей, с реформой земли. Поэтому есть предложение пригласить на "час вопросов к правительству" все-таки Лещенко, профильного министра, и вопросы к премьеру так, как всегда, можно будет поставить по этому поводу", – сказал спикер Рады Дмитрий Разумков.
Возражений у участников согласительного совета не было.
На заседании вице-спикер Елена Кондратюк отметила, что 1 июля в Украине должен заработать рынок земли, однако за неделю до этой даты "Кабмин срочно вносит изменения в порядок ведения госреестров". Она предложила на "час вопросов к правительству" пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля и задать ему вопросы о земельной реформе.
Пригласить Лещенко, чтобы тот "более профессионально", чем премьер, ответил на вопросы о реформе, предложил глава правящей партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко.
В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.
Для завершения земельной реформы Раде необходимо было принять еще два законопроекта. Первый – №2194 – Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 28 апреля. Он, в частности, разрешает передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и отменяет требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Зеленский публично подписал его 24 мая.
Следующим в повестке дня парламента был проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. Его приняли 18 мая.
5 января 2021 года Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.
Согласно опросу, проведенному в конце апреля Социологической группой "Рейтинг", 77% украинцев убеждены, что вопрос введения в стране рынка сельскохозяйственных земель должен рассматриваться на всеукраинском референдуме.