"Время будет работать на нас". Корниенко призвал нардепов прекратить блокировать законопроекты постановлениями

"Хотелось бы обратиться к коллегам относительно уже устоявшейся, к сожалению, практики блокирования законопроектов постановлениями об их несоответствии регламенту и сказать, что, уважаемые коллеги, как мы видим, ничего, кроме времени, вы таким образом не выиграете, а время все равно будет работать на нас", – сказал Корниенко.

Он предложил оппозиционным политсилам "давать все-таки возможность председателю Верховной Рады и президенту" подписывать документ.

По словам Корниенко, "все равно он вступит в действие" если не сразу, то через месяц.

"За этот месяц ничего не происходит, кроме ваших выступлений с трибуны. Но я не уверен, что народ так сильно на это уже реагирует", – подчеркнул нардеп от "Слуги народа".