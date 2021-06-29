"Время будет работать на нас". Корниенко призвал нардепов прекратить блокировать законопроекты постановлениями

"Хотелось бы обратиться к коллегам относительно уже устоявшейся, к сожалению, практики блокирования законопроектов постановлениями об их несоответствии регламенту и сказать, что, уважаемые коллеги, как мы видим, ничего, кроме времени, вы таким образом не выиграете, а время все равно будет работать на нас", – сказал Корниенко.
Он предложил оппозиционным политсилам "давать все-таки возможность председателю Верховной Рады и президенту" подписывать документ.
По словам Корниенко, "все равно он вступит в действие" если не сразу, то через месяц.
"За этот месяц ничего не происходит, кроме ваших выступлений с трибуны. Но я не уверен, что народ так сильно на это уже реагирует", – подчеркнул нардеп от "Слуги народа".
В нынешнем созыве Верховной Рады постановлениями пытаются заблокировать ряд законов. В частности, в июне фракция "Батьківщини" подавала семь проектов постановлений об отмене закона о продаже земли через электронные аукционы. Нардепы обосновали необходимость отмены закона, в частности, тем, что "принятие по нему решения состоялось с нарушениями требований Конституции и регламента Верховной Рады". Ни одно постановление не было поддержано достаточным количеством голосов.