Разумков сказал, что завершение реформы децентрализации будет "непростым историческим процессом"

"Чтобы довести ее до логического конца и реализовать в полном объеме, нам необходимо будет внести изменения в Конституцию. Это будет непростой, но исторический процесс. Но именно он позволит органам местной власти получить как больше полномочий, так и больше ответственности для развития своих регионов", – отметил Разумков.

Он добавил, что для парламента остаются актуальными вопросы усовершенствования и модернизации Конституции Украины.