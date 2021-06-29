Корниенко рассказал, когда может начаться процесс изменений Конституции Украины

"Вчера много было дискуссий, должна ли быть Конституция постоянной или находиться в процессе изменений. Я думаю, что истина где-то посередине. Но попутно напомню, что реформа децентрализации – это точно та реформа, которая нуждается в конституционном завершении", – сказал он.

По словам нардепа от "Слуги народа", его партия будет "все для этого делать".

"Выйти на согласованный вариант с представителями местного самоуправления и вскоре (осенью, например) начать процесс внесения и обсуждения этого варианта изменений в Конституцию", – объяснил Корниенко.