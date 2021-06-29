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Корниенко рассказал, когда может начаться процесс изменений Конституции Украины

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Корниенко отметил, что дискуссий по поводу Конституции много
Корниенко отметил, что дискуссий по поводу Конституции много
Фото: Слуга Народу / Facebook

Конституцию Украины следует изменить для завершения реформы децентрализации. Об этом на согласительном совете Верховной Рады 29 июня заявил глава правящей партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вчера много было дискуссий, должна ли быть Конституция постоянной или находиться в процессе изменений. Я думаю, что истина где-то посередине. Но попутно напомню, что реформа децентрализации – это точно та реформа, которая нуждается в конституционном завершении", – сказал он.

По словам нардепа от "Слуги народа", его партия будет "все для этого делать".

"Выйти на согласованный вариант с представителями местного самоуправления и вскоре (осенью, например) начать процесс внесения и обсуждения этого варианта изменений в Конституцию", – объяснил Корниенко.

Контекст:

31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении". Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в "Слуге народа" заявили о завершении реформы децентрализации.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте (3 июня Конгресс начал работу в Хмельницком). Глава государства считает, что этот орган позволит улучшить отношения между местными чиновниками и центральной властью. Также президент заявил, что реформа децентрализации в Украине еще не завершена.

Власти ожидают, что в этом году парламент примет два закона, касающиеся децентрализации, а также изменения в Конституцию, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в начале апреля. Министр отметил, что для того, чтобы завершить этап реформы децентрализации, необходимо внести изменения в КонституциюНад этим работает специальная рабочая группа при Офисе президента, в которую входит и он сам.

Теги: Верховная Рада, конституция, самоуправление, децентрализация, осень, парламент, изменения в Конституцию, реформа, Александр Корниенко, партия, нардеп
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