Зеленский наградил орденом Свободы посмертно двух авторов Конституции

Орден Свободы – одна из высших государственных наград Украины. 28 июня 2021 года число кавалеров ордена Свободы достигло 71, среди них – 21 иностранный гражданин.

Этим же указом Зеленский отметил разными государственными наградами десятки других людей, внесших значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, тех, кто имеет весомые трудовые достижения.