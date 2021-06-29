ГНС блокирует налоговые накладные и лишает предпринимателей права на налоговые кредиты – эксперт

"Налоговая служба продолжает отчитываться о своих успехах. Мол, сегодня под блокировки системы автоматизированного мониторинга попадает лишь 0,5% налоговых накладных предпринимателей. Все остальные – регистрируются без проблем. А это свидетельствует о том, что ГНС всячески поддерживает развитие украинского бизнеса. Должен с этим не согласиться и объясню почему. К сожалению, подтвердить или опровергнуть приведенный выше показатель довольно сложно. Ведь распорядителем соответствующей статистической информации является сама ГНС. Кстати, озвучил ее и.о. главы службы Евгений Олейников во время встречи 3 июня с представителями Европейской бизнес-ассоциации", – написал он.

Предпринимателям из числа 0,5%, которые не согласны с блокировкой своих налоговых накладных, Олейников посоветовал обжаловать эти решения в нормативно-правовом порядке и пояснил, что ГНС не будет медлить с рассмотрением таких жалоб, добавил Гмырин.

"По его словам, налоговикам хватит на это... 25 (!) дней. Более того, наличие признаков рискованности у предприятия не является основанием для запрета дальнейшей регистрации налоговых накладных. Несмотря на то, что мы не имеем прямого доступа к налоговой статистике, считаю показатель в 0,5% скорее манипулятивным, чем реальным. По крайней мере, он не учитывает сумму заблокированных накладных. Тезис о манипулятивности в отчетах ГНС косвенно подтверждает практика отношений между налоговиками и предпринимателями. Она говорит об усилении налогового давления на бизнес сразу после снятия карантина", – отметил эксперт.

Юрист напомнил, что в февральском опросе ЕВА предпринимательские настроения в Украине снизились по сравнению с прошлым годов с 3,07 до 2,38 балла из пяти возможных.

"И это худший показатель за последние три года! Среди главных причин, мешающих бизнесу развиваться, участники опроса указали "отягчающие налоги и репрессивное давление фискальных органов". Думаете, за несколько месяцев ситуация кардинально изменилась? Ничего подобного! Напряжение в бизнес-среде только возросло. Интересно, что пик недовольства среди предпринимателей, как правило, приходится на период квартальной отчетности ГНС. Вероятнее всего, налоговая служба, желая продемонстрировать рост бюджетных поступлений, в частности от НДС, умышленно создает искусственные преграды для регистрации налоговых накладных. Как результат, предприниматели не имеют возможности получить налоговый кредит. Зато показатели уплаты налогов растут", – объяснил он происходящее.

Гмырин добавил, что, учитывая сроки подачи накладных, уплаты НДС и рассмотрения жалоб, у налоговой времени на решение гораздо больше, чем у предпринимателей для представления отчетности и включения в состав налогового кредита заблокированных накладных.

"Вот так и работает нехитрый механизм увеличения уплаты налогов, благодаря которому налоговая может отчитываться о своих "достижениях". Я уже не говорю о тех случаях, когда представители ГНС начинают просить или даже требовать от бизнеса уплатить налоги авансом! – заявил юрист. – Служащие ГНС очень неохотно вносят изменения в систему регистрации налоговых накладных. Поэтому когда предприятие предоставляет объяснения и документы по заблокированной НН, налоговая служба восстанавливает ее регистрацию, но все последующие НН снова блокирует. Речь идет даже о тех отчетных документах, которые выписываются в пределах обычной деятельности предприятия по абсолютно аналогичных операциях. Абсурд, согласитесь?!"

Он считает, что встреча и.о. председателя ГНС с представителями Европейской бизнес-ассоциации была вызвана именно недовольством предпринимателей по этому вопросу.

В Facebook под постом Гмырина со ссылкой на эту колонку развернулось обсуждение.

"Работаем 20 лет. Такой несправедливости еще не было, как с блокированием налоговых. Хочется работать и в соответствии с законодательством платить налоги", – написал Петр Левчук.

"Почти каждый месяц блокируют, а в конце первого и в начале второго квартала текущего года вообще какой-то треш был!" – отметил Григорий Черняк.

"Когда блокируют, ломаем с бухгалтером голову – какие же документы и объяснения предоставлять? Потому чаще всего мотивируют тем, что проверяют какую-то имеющуюся налоговую информацию. Это выглядит как издевательство..." – прокомментировал Кирилл Назаренко.

"Блокируют постоянно! Налоговый кредит получить нереально. Зато те, кто платят за "схемы", возмещения НДС получают, на которые не имеют права. Кто эти возмещения согласовывает? Налоговая!" – заявил Алексей Жиленко.