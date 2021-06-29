ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ГНС блокирует налоговые накладные и лишает предпринимателей права на налоговые кредиты – эксперт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Служащие ГНС очень неохотно вносят изменения в систему регистрации налоговых накладных, отметил доцент кафедры уголовного права и криминологии в Университете государственной фискальной службы Украины
Служащие ГНС очень неохотно вносят изменения в систему регистрации налоговых накладных, отметил доцент кафедры уголовного права и криминологии в Университете государственной фискальной службы Украины
Фото: epravda.com.ua

Налоговая, желая продемонстрировать рост бюджетных поступлений, в частности от НДС, умышленно создает искусственные преграды для регистрации налоговых накладных, в итоге предприниматели не имеют возможности получить налоговый кредит, зато показатели уплаты налогов растут, пишет в своем блоге на сайте LIGA.net доцент кафедры уголовного права и криминологии в Университете государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин.

"Налоговая служба продолжает отчитываться о своих успехах. Мол, сегодня под блокировки системы автоматизированного мониторинга попадает лишь 0,5% налоговых накладных предпринимателей. Все остальные – регистрируются без проблем. А это свидетельствует о том, что ГНС всячески поддерживает развитие украинского бизнеса. Должен с этим не согласиться и объясню почему. К сожалению, подтвердить или опровергнуть приведенный выше показатель довольно сложно. Ведь распорядителем соответствующей статистической информации является сама ГНС. Кстати, озвучил ее и.о. главы службы Евгений Олейников во время встречи 3 июня с представителями Европейской бизнес-ассоциации", – написал он.

Предпринимателям из числа 0,5%, которые не согласны с блокировкой своих налоговых накладных, Олейников посоветовал обжаловать эти решения в нормативно-правовом порядке и пояснил, что ГНС не будет медлить с рассмотрением таких жалоб, добавил Гмырин.

"По его словам, налоговикам хватит на это... 25 (!) дней. Более того, наличие признаков рискованности у предприятия не является основанием для запрета дальнейшей регистрации налоговых накладных. Несмотря на то, что мы не имеем прямого доступа к налоговой статистике, считаю показатель в 0,5% скорее манипулятивным, чем реальным. По крайней мере, он не учитывает сумму заблокированных накладных. Тезис о манипулятивности в отчетах ГНС косвенно подтверждает практика отношений между налоговиками и предпринимателями. Она говорит об усилении налогового давления на бизнес сразу после снятия карантина", – отметил эксперт.

Юрист напомнил, что в февральском опросе ЕВА предпринимательские настроения в Украине снизились по сравнению с прошлым годов с 3,07 до 2,38 балла из пяти возможных.

"И это худший показатель за последние три года! Среди главных причин, мешающих бизнесу развиваться, участники опроса указали "отягчающие налоги и репрессивное давление фискальных органов". Думаете, за несколько месяцев ситуация кардинально изменилась? Ничего подобного! Напряжение в бизнес-среде только возросло. Интересно, что пик недовольства среди предпринимателей, как правило, приходится на период квартальной отчетности ГНС. Вероятнее всего, налоговая служба, желая продемонстрировать рост бюджетных поступлений, в частности от НДС, умышленно создает искусственные преграды для регистрации налоговых накладных. Как результат, предприниматели не имеют возможности получить налоговый кредит. Зато показатели уплаты налогов растут", – объяснил он происходящее.

Гмырин добавил, что, учитывая сроки подачи накладных, уплаты НДС и рассмотрения жалоб, у налоговой времени на решение гораздо больше, чем у предпринимателей для представления отчетности и включения в состав налогового кредита заблокированных накладных.

"Вот так и работает нехитрый механизм увеличения уплаты налогов, благодаря которому налоговая может отчитываться о своих "достижениях". Я уже не говорю о тех случаях, когда представители ГНС начинают просить или даже требовать от бизнеса уплатить налоги авансом! – заявил юрист. – Служащие ГНС очень неохотно вносят изменения в систему регистрации налоговых накладных. Поэтому когда предприятие предоставляет объяснения и документы по заблокированной НН, налоговая служба восстанавливает ее регистрацию, но все последующие НН снова блокирует. Речь идет даже о тех отчетных документах, которые выписываются в пределах обычной деятельности предприятия по абсолютно аналогичных операциях. Абсурд, согласитесь?!"

Он считает, что встреча и.о. председателя ГНС с представителями Европейской бизнес-ассоциации была вызвана именно недовольством предпринимателей по этому вопросу.

В Facebook под постом Гмырина со ссылкой на эту колонку развернулось обсуждение.

"Работаем 20 лет. Такой несправедливости еще не было, как с блокированием налоговых. Хочется работать и в соответствии с законодательством платить налоги", – написал Петр Левчук.

"Почти каждый месяц блокируют, а в конце первого и в начале второго квартала текущего года вообще какой-то треш был!" – отметил Григорий Черняк.

"Когда блокируют, ломаем с бухгалтером голову – какие же документы и объяснения предоставлять? Потому чаще всего мотивируют тем, что проверяют какую-то имеющуюся налоговую информацию. Это выглядит как издевательство..." – прокомментировал Кирилл Назаренко.

"Блокируют постоянно! Налоговый кредит получить нереально. Зато те, кто платят за "схемы", возмещения НДС получают, на которые не имеют права. Кто эти возмещения согласовывает? Налоговая!" – заявил Алексей Жиленко.

Теги: налоги, бизнес, НДС, Государственная налоговая служба Украины, Евгений Олейников
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Самая красивая и сладкая женщина в мире". 54-летняя Хайек взорвала сеть эффектной фотосессией
"Самая красивая и сладкая женщина в мире". 54-летняя Хайек взорвала сеть эффектной фотосессией
"Настя похорошела, точно будет дочка". Каменских снялась без бюстгальтера
"Настя похорошела, точно будет дочка". Каменских снялась без бюстгальтера
"Сексуальная!", "Мужики оценят, женщины обматерят". Полякова снялась в бикини в очень откровенных позах
"Сексуальная!", "Мужики оценят, женщины обматерят". Полякова снялась в бикини в очень откровенных позах
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS