Международные организации призвали парламент не голосовать за налоговый законопроект №5600

"Бизнес-сообщество, объединенное ЕBА, AmCham в Украине и СУП, глубоко обеспокоено данной новостью, ведь она означает, что ответственные органы государственной власти абсолютно не слышат бизнес и не хотят обращать внимание ни на какие комментарии и предложения", – сказано в релизе.

Представители бизнес-сообщества отметили, что несколько раз обращались к нардепам и чиновникам с просьбой обсудить законопроект с компаниями, так как он предлагает увеличить нагрузку на добросовестный бизнес и создает условия для усиления необоснованного давления на предпринимателей и компании. По мнению авторов обращения, это сбивает Украину с пути цивилизованного развития экономики.

"Бизнес-сообщество обращает внимание, что данная ситуация нарушает принципы справедливости, равенства и возможности долгосрочного планирования. А это недопустимо, если мы строим прогрессивную страну", – сказано в обращении.

Авторы призвали парламент не принимать законопроект.