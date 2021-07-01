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"Это приведет к "Укрбуду", и не одному". Никонов заявил, что налоговый законопроект №5600 может разрушить рынок недвижимости

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Никонов: Если говорить с государственной точки зрения, то это опасная и неправильная тенденция
Никонов: Если говорить с государственной точки зрения, то это опасная и неправильная тенденция
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов считает, что в случае принятия законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс в Украине станет больше проблемных строительных объектов. Об этом он заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Законопроект, в частности, предполагает повышение налога на доход физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с существующих 5% до 18%. Кроме того, предлагается расширить количество операций на рынке жилья, которые облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 20%.

Никонов прогнозирует, что в случае принята законопроекта стоимость недвижимости в Украине существенно вырастет – на 3040%, потому что "любое налогообложение, как ни крути, в конечном итоге ложится на покупателя".  

Бизнесмен рассказал, что, к примеру, на объектах, которые строит его компания KAN Development, недвижимость распродана на несколько лет вперед. 

"Мы продали квартиры до 2023–2024 года. В 2023 году уважаемые клиенты придут к нам и скажут: "Ребята, квартиры давайте". А что я должен буду сделать? Либо выставить им дополнительный НДС, это форс-мажор, но они скажут: "Господин, вы, конечно, извините, но мы с вами договаривались про другое", – либо заплатить из кармана эти деньги. Предположим, я могу себе это позволить, но я вас уверяю, что 70–80% компаний не смогут это заплатить. А это приведет к "Укрбуду", и не одному (в 2019 году компания "Укрбуд" заявила о приостановке строительных работ на своих объектах из-за дефицита оборотных средств. В объекты компании инвестировали 13 тыс. человек. После переговоров и вмешательства главы государства обязательство завершить строительство проектов "Укрбуду" взяла на себя компания "Киевгорстрой""ГОРДОН")", – сказал Никонов. 

Он подчеркнул, что многие строительные компании после введения дополнительных налогов разорятся.

"Думаю, что у многих компаний рентабельности не хватит... Мы шутили на эту тему, я говорил, что всю жизнь мечтал уменьшить количество конкурентов, и тут мне правительство очень сильно помогает... Но если говорить с государственной точки зрения, то я считаю, что это опасная и неправильная тенденция", – сказал Никонов.

Бизнесмен заявил, что в Украине одна из самых дешевых качественных недвижимостей в мире, и многие граждане могут позволить себе купить жилье.

"И не в конце жизни, как это было при социализме, которые очень многие наши друзья воспевают... Теперь количество этих людей уменьшится в разы. Жилье подорожает, объем производства недвижимости уменьшится, куча поставщиков тоже разорятся, потому что у них не будет рынка сбыта... Вопрос: кому это выгодно? Налоговой инспекции или Министерству финансов, которые считают, что этим они увеличат доходную часть бюджета? Ребята, не увеличите. Просто уменьшится база налогообложения, очень принципиально уменьшится. Любой маломальский экономист, не социалистический, это понимает", – убежден бизнесмен.

Никонов подчеркнул, что ситуация, как с "Укрбудом" или "Элита-Центром", вскоре может опять повториться в Украине. 

"Вся страна стояла [на ушах] от одного "Элита-Центра"... Я вас уверяю, здесь ситуация [будет сложнее]. Кстати, надо отдать должное президенту, правильно, что он помог "Укрбуду", потому что если бы он рухнул, к рынку было бы полное недоверие. Был бы коллапс. Но сейчас этих "Укрбудов" может быть очень много, когда к ним придут и скажут: "Ребята, доплатите", – а они уже все потратили", – сказал Никонов.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов  фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Законопроект раскритиковала Европейская бизнес-ассоциация. По мнению экспертов, принятие документа приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. В организации подчеркнули, что инициаторы законопроекта не вели диалог с бизнесом во время подготовки документа. "Этот законопроект не устраивает ни одну отрасль экономики и ни одну профильную бизнес-ассоциацию", – заявили в организации и призвали разработать компромиссный вариант изменений. 

Министр финансов Сергей Марченко настаивает, что цель законопроекта – обеспечить прозрачные правила на рынке и справедливые налоги. "Те, кто ранее уклонялся от уплаты налогов, теперь будут платить", – написал министр в Facebook 3 июня. В качестве примера он привел налогообложение за пользование государственными недрами. "Размер ставки налогообложения за пользование государственными недрами будет зависеть от цены на ресурсы на мировых рынках и исчисляться по формуле, привязанной именно к рыночной стоимости, а не по себестоимости добытых ископаемых, как сейчас. Так, относительно железной руды (62% Fe CFR), которая сегодня уже стоит более $200 за тонну, сейчас государство получает за "бедную руду" 19,20 грн/т, а за "богатую руду"  204 грн/т. После принятых изменений этот показатель составит 507,80 грн/т", – сообщил Марченко. 

Рада планирует рассмотреть этот законопроект на внеочередном заседании 1 июля. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: налоги, недвижимость, строительство, НДС, Элита-Центр, Алеся Бацман, Игорь Никонов, законопроект, Укрбуд
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