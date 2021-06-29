Южанина о законопроекте №5600: Повышение ставок налогов отразится буквально на всех сферах экономики

"Повышение ставок налогов отразится буквально на всех сферах экономики и на всех товарах и услугах, которыми пользуются граждане в Украине. На всех. Поэтому инфляция абсолютно точно вырастет, покупательная способность населения точно значительно уменьшится, – заявила политик. – Некоторые отрасли посчитали, сколько они должны будут высвободить рабочих, потому что они не смогут действовать в таких неконкурентных условиях, которые создает сама Украина для наших игроков на внешнем рынке. Если наши предприятия не будут конкурентоспособными, то они вынуждены будут сокращать, а это сотни тысяч людей, которые могут остаться без рабочих мест".

В случае принятия законопроекта и вступления его в силу на рынке недвижимости произойдет коллапс, убеждена Южанина.

"Я очень не хотела бы, чтобы те инвесторы – украинские граждане, а это как раз в том числе и прежде всего средний класс, который вложил деньги и ожидает достройку жилья или намеревался построить жилье. Они сейчас не смогут этого сделать, потому что в основном все инвесторы, которые в этой сфере существуют, уйдут с рынка в Украине. И дай бог, чтобы не были созданы такие же проблемы, как "Элита-Центр" или "Укрбуд", – подчеркнула народный депутат.