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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Бунты вкладчиков, подорожание квартир на 40%, разорение стройкомпаний. Интервью Бацман с Никоновым. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с украинским бизнесменом, основателем строительной компании KAN Development Игорем Никоновым.

Интервью записывали по Skype.

Главной темой беседы стал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который Верховная Рада планирует рассмотреть 1 июля на внеочередном заседании. Законопроект, в частности, предполагает повышение налога на доход физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с существующих 5% до 18%. Кроме того, предлагается расширить количество операций на рынке жилья, которые облагаются НДС. Никонов прогнозирует, что в случае принятия законопроекта цена на недвижимость в Украине повысится на 30–40%.

Никонов родился в 1964 году в Ташкенте (Узбекистан) в семье военнослужащего. В 1966 году с родителями переехал в Александрию Кировоградской области. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас – Петербургский государственный университет путей сообщения).

С 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году создал компанию KAN Development, которая строит недвижимость в Киеве.

В 2014–2015 годах был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

С женой Иванной воспитывают 10 детей.

Теги: недвижимость, строительство, Алеся Бацман, Игорь Никонов, законодательство
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