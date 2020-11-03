Никонов: Правильная недвижимость никогда не будет дешеветь

Никонов: Правильная недвижимость – которая создана сегодня. Это необходимое условие, но недостаточное Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель строительной компании KAN Development, советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что "правильная недвижимость" никогда не будет дешеветь.

По мнению бизнесмена, в Украине недвижимость – это "самое понятное для людей" средство вложения денег.

"По крайней мере, она вернет свое. Но правильная недвижимость. Потому что покупать сегодня квартиру на вторичном рынке: в этих 16-этажках, панелях... Глупее нет", – подчеркнул Никонов.

По его словам, только комплексная застройка позволяет человеку воспользоваться всей построенной инфраструктурой.

"Правильная недвижимость – которая создана сегодня. Это необходимое условие, но недостаточное. Создана сегодня в тех районах, где вокруг есть инфраструктура, где у тебя девелопер позаботился о школах, садиках – всей "социалке", подъездных путях и, безусловно, спортивных каких-то учреждениях и так далее, где у тебя есть школы, где есть комфорт. И все новое, паркинги есть, безусловно, сети новые. И девелопер с мозгами и с руками. Тот, который за свое имя готов жертвовать, скажем, своей прибылью, своей маржой и не экономить на каждом шаге себестоимости, дабы протолкать подешевле. Вот эта недвижимость никогда не будет дешеветь, потому что маржа сегодня очень-очень небольшая в этом классе недвижимости. Только комплексная застройка дает возможность человеку воспользоваться всей инфраструктурой, которая действительно создана", – отметил Никонов.

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Никонов родился в Ташкенте (столица Узбекистана). В 1966 году переехал с родителями в Александрию Кировоградской области. Карьеру начал в "Киевметрострое", куда попал по распределению от Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта в 1986 году, говорится в его досье на сайте LIGA.net.

В "Киевметрострое" он сначала работал мастером туннельного отряда, затем инженером подготовки производства управления строительства.

Никонов с 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году создал компанию KAN Development, которая строит недвижимость в Киеве. Среди реализованных проектов компании – ТРЦ Ocean Plaza, жилые комплексы "Комфорт Таун", Diamond Hill и другие. С 2014 года является советником Кличко. В 2014–2015 годах был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

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