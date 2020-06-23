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Как карантин повлиял на элитную жилую недвижимость Киева

Цены на элитную недвижимость в Киеве стабильно растут. Многие объекты, позиционирующие себя как элитные, не всегда соответствуют высоким требованиям, и стоимость жилья в них сильно проседает в кризисные периоды, но по-настоящему уникальные дома всегда стоят дорого.

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Из современных проектов в сердце столицы строится единственный дом Linden
Из современных проектов в сердце столицы строится единственный дом – Linden
Фото: linden.kiev.ua

Во время карантина рынок жилой недвижимости взял паузу. В то же время, несмотря на пандемию, в I квартале 2020 года на рынке недвижимости Украины цены на жилье поднялись почти на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Какая недвижимость наиболее привлекательна для инвестирования, какие объекты самые ликвидные, обладают высокой стоимостью и мало зависят от текущей экономической и политической ситуации? 

Если речь идет о жилой недвижимости, то в первую очередь – это премиум-сегмент. Цены на элитную недвижимость в Киеве стабильно растут. Многие объекты, позиционирующие себя как элитные, не всегда соответствуют высоким требованиям, и стоимость жилья в них сильно проседает в кризисные периоды, но по-настоящему уникальные дома всегда стоят дорого. 

Главное требование к элитному дому – это его локация, престижность района, наличие премиального сервиса, близость к центру. В Киеве самая дорогостоящая недвижимость расположена в историческом центре, а район Липок по праву считается самой престижной частью города.

Липки всегда притягивали влиятельных людей. История этого района началась 250 лет назад со строительства двух царских дворцов – Мариинского и Кловского. Здесь селились знатные дворяне, а позже богатые купцы и промышленники. Так появились аристократичные Липки с их роскошными резиденциями. Сейчас – это район новой украинской элиты.

Начиная с XlX века стоимость недвижимости на Липках росла постоянно. Даже 150 лет назад здесь было проще унаследовать дом, чем купить. Сегодня же появление нового дома на Липках – огромная редкость, поэтому цены на жилую недвижимость тут были и будут одними из самых высоких в Украине.

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Фото: linden.kiev.ua

Несмотря на карантин, ситуацию с экономикой и курсом валют, цены на недвижимость на Липках за последние полгода не изменились.

По информации риэлтерских агентств, самое дорогое предложение в этом районе – квартиры по адресу ул. Мазепы, 11а. Цена метра здесь доходит до 17 000 долларов. Возможно, столь высокая стоимость связана с видом на Днепр. В скандальном доме рядом с Мариинским парком, по адресу Грушевского, 9а, предлагаются квартиры ценой до 12 000 долларов за м2 и выше, стоимость зависит от качества ремонта.

"Печерские Липки – уникальны. Все высшие органы государственной власти собраны на небольшом участке земли. Статусность, месторасположение и дефицит участков определяют высокую стоимость жилья. Недвижимость на Липках является ценностью, которая всегда растет в цене и придает совершенно особый статус человеку", – рассказывает директор агентства недвижимости "Липки" Наталия Иванова.

Немногочисленные предложения жилья на Липках есть в домах советской и дореволюционной постройки. Стоимость "квадрата" в среднем колеблется от 4000 до 8000 долларов, но в престижных, раритетных домах, часто переваливает за 10 000 долларов. 

Из современных проектов в сердце столицы строится единственный дом – Linden. Его уже успели окрестить "мраморный дом" из-за фасада, облицованного натуральным мрамором. Это современное здание эстетично вписано в исторический ландшафт легендарного района. 

Уникальное расположение диктует высокий уровень цен. Однако стоимость "метра" в Lіnden составляет умеренные 5000–7000 доларов за м2. Маловероятно, что такая цена продержится долго, строительство дома близится к завершению, а квартир в Linden не так уж много. 

"На Липках свободных участков земли для строительства современных домов просто нет. Спрос превышает существующее предложение. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что цены на хорошую недвижимость на Липках в ближайшее время будут только расти. Средняя цена за несколько лет составит примерно 10 000 доларов за квадрат", – комментирует руководитель отдела продаж Linden Luxury Residences Сергей Панфилов.

Фото: linden.kiev.ua
Фото: linden.kiev.ua

Теги: Киев, недвижимость, строительство, застройка
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