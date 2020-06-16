Организация "Вместе против коррупции" призвала исправить ошибки в строительной реформе

Уже много лет в Украине существует сеть посредников, обеспечивающих под прикрытием силовых структур и при покровительстве высших должностных лиц страны сбор средств с застройщиков за выдачу разрешений и ввод в эксплуатацию зданий, заявили в общественной организации "Вместе против коррупции".

"Вместе против коррупции" подготовила и направила письмо к руководству страны по поводу реформы в строительстве Фото: depositphotos.com

Анонсированная реформа государственного контроля в строительстве, по мнению экспертных кругов, является искусственно созданным хаосом, цель которого – восстановление коррупционных схем и увеличение объема коррупционной ренты за счет содействия проблемным застройкам. Об этом заявила общественная организация "Вместе против коррупции" в сообщении, опубликованном на официальном сайте 15 июня.

"Уже много лет существует параллельная официальному органу и сращенная с ним сеть посредников, обеспечивающих сбор средств с застройщиков за выдачу разрешений, ввод в эксплуатацию зданий (так называемые $5 за м²) под прикрытием силовых структур и при покровительстве высших должностных лиц страны. Коррупция присуща не только этапу контроля за строительством. Она также процветает на других стадиях: при выделении органами местного самоуправления земельных участков (с нарушением их целевого назначения), при принятии детальных планов территории (ДПТ), которые нарушают генплан, при выдаче градостроительных условий и ограничений (в которых специально нечетко указываются требования, чтобы позволить архитекторам проектировать здания большие по площади или высотности, чем разрешено), на этапе проведения экспертизы, которой легализуются нарушения в проектной документации и т.д.", – сказано в сообщении.

Активисты убеждены, что анонсированная реформа Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) на самом деле очень нужна, поскольку этот орган на сегодня является символом коррупции.

"На платформе "Вместе против коррупции" более чем 30 экспертными организациями и Минрегионом была наработана концепция публичного управления в сфере градостроительства – документ, определяющий ключевые направления дальнейших структурных, технологических, законодательных изменений", – отметили в организации.

Авторы обращения описали классические правила, по которым нужно проводить реформу: наличие целевой модели, политической фигуры – вдохновителя изменений и того, кто будет нести ответственность за результат, репутация представителей команды, привлечение экспертных кругов, наличие плана законодательных изменений, коммуникационное сопровождение реформы.

"Вместе против коррупции" подготовила и направила письмо к руководству страны, в котором призвала провести совещание с экспертами по реформированию ГАСИ под председательством президента Украины и обеспечить обсуждение реформы, а также привлечение экспертных кругов к наработке изменений в законах. Также активисты потребовали "дать поручение немедленно восстановить функционирование системы "Прозрачная ГАСИ" относительно обнародования всех выданных документов и обязать ГАСИ вернуть на места полномочия по выдаче документов разрешительного характера, так как сейчас все решения принимаются в центральном аппарате ГАСИ.

"Дать поручение немедленно внести изменения в постановления Кабинета Министров №218/2020 и 219/2020 и исправить допущенные ошибки: передать на места полномочия по осуществлению архитектурно-строительного контроля, временно вернуть лицензирование в строительстве (проект изменений в постановления подготовлен). Обратиться в НАБУ по их привлечению к разработке кейсов системной коррупции в ГАСИ. Способствовать созданию платформы для широкого публичного и экспертного обсуждения ключевых направлений изменений для внедрения целостной реформы градостроительной отрасли", – сказано в обращении.