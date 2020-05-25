Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Четыре общественные организации раскритиковали реформу государственного архитектурно-строительного контроля

На сайте реанимационного пакета реформ опубликовано открытое письмо, подписанное представителями Национального союза архитекторов Украины, Конфедерации строителей Украины, ОО "Вместе против коррупции" и коалиции "Реанимационный пакет реформ", в котором они просят власть изменить подход к реформированию строительной отрасли.

Предложенная властью реформа вводит три новых государственных органа вместо ГАСИ, которые делят функции инспекции
Предложенная властью реформа вводит три новых государственных органа вместо ГАСИ, которые делят функции инспекции
Фото: dabi.gov.ua

Реформа архитектурно-строительного контроля в Украине не решает проблему коррупции и в то же время делает невозможным рассмотрение дел с участием Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), создавая риск роста количества самовольно построенных объектов, сказано в письме, опубликованном 22 мая на сайте коалиции "Реанимационный пакет реформ".

Документ подписан представителями Национального союза архитекторов Украины, Конфедерации строителей Украины, ОО "Вместе против коррупции" и коалиции "Реанимационный пакет реформ". Письмо адресовано президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров Украины.

Авторы предлагают власти собственный путь реформирования отрасли: реанимировать рабочую группу при Министерстве развития общин и территорий Украины, привлечь в нее представителей отрасли и экспертной среды, обеспечить участие в ее работе руководства центральных органов исполнительной власти, а также прозрачно обсуждать реформу.

Подписанты отмечают, что в Украине параллельно с ГАСИ существует неофициальная сеть, которая собирает деньги за документы, покрывает нарушения и фактически руководит процессом под прикрытием силовиков. Предложенная властью реформа вводит три новых государственных органа вместо ГАСИ, которые делят функции инспекции.

"Сама идея распределения разрешительных и контрольных функций является правильной, но ее внедрение без изменения порядка функционирования приведет к эффекту больной раковой клетки: вместо одного больного органа мы получим три", – подчеркивается в письме.

По мнению авторов письма, введенная реформа также оставит без ответственности нарушения, по которым в судах находится более 2800 дел, так как после ликвидации ГАСИ ни один из органов не станет по ним правопреемником.

Теги: коррупция, реформы, строительство, Госархстройинспекция, ГАСИ, Реанимационный пакет реформ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Ни я, ни Женя никогда не стремились стать украинским Кардашян". Onuka рассказала, почему скрыла беременность
"Ни я, ни Женя никогда не стремились стать украинским Кардашян". Onuka рассказала, почему скрыла беременность
"Главное, детей красивых сделал". Ефросинина назвала недостаток мужа, который ее больше не раздражает
"Главное, детей красивых сделал". Ефросинина назвала недостаток мужа, который ее больше не раздражает
"Family look". Петросян впервые обнародовал фото с Брухуновой
"Family look". Петросян впервые обнародовал фото с Брухуновой
  Crying In The Mirror. Делевинь сняла клип для дочери Макдауэлл Rainsford. Видео
  Crying In The Mirror. Делевинь сняла клип для дочери Макдауэлл – Rainsford. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS