Четыре общественные организации раскритиковали реформу государственного архитектурно-строительного контроля

На сайте реанимационного пакета реформ опубликовано открытое письмо, подписанное представителями Национального союза архитекторов Украины, Конфедерации строителей Украины, ОО "Вместе против коррупции" и коалиции "Реанимационный пакет реформ", в котором они просят власть изменить подход к реформированию строительной отрасли.

Реформа архитектурно-строительного контроля в Украине не решает проблему коррупции и в то же время делает невозможным рассмотрение дел с участием Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), создавая риск роста количества самовольно построенных объектов, сказано в письме, опубликованном 22 мая на сайте коалиции "Реанимационный пакет реформ".

Документ подписан представителями Национального союза архитекторов Украины, Конфедерации строителей Украины, ОО "Вместе против коррупции" и коалиции "Реанимационный пакет реформ". Письмо адресовано президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров Украины.

Авторы предлагают власти собственный путь реформирования отрасли: реанимировать рабочую группу при Министерстве развития общин и территорий Украины, привлечь в нее представителей отрасли и экспертной среды, обеспечить участие в ее работе руководства центральных органов исполнительной власти, а также прозрачно обсуждать реформу.

Подписанты отмечают, что в Украине параллельно с ГАСИ существует неофициальная сеть, которая собирает деньги за документы, покрывает нарушения и фактически руководит процессом под прикрытием силовиков. Предложенная властью реформа вводит три новых государственных органа вместо ГАСИ, которые делят функции инспекции.

"Сама идея распределения разрешительных и контрольных функций является правильной, но ее внедрение без изменения порядка функционирования приведет к эффекту больной раковой клетки: вместо одного больного органа мы получим три", – подчеркивается в письме.

По мнению авторов письма, введенная реформа также оставит без ответственности нарушения, по которым в судах находится более 2800 дел, так как после ликвидации ГАСИ ни один из органов не станет по ним правопреемником.