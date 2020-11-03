Никонов: Офисная недвижимость – пока еще это тренд

Никонов: Я не верю, что возможно без офиса создать среду, которая толкает бизнес вперед Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель строительной компании KAN Development, советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что офисная недвижимость остается трендом в Украине.

"Офисная недвижимость – пока еще это тренд. Главное – по какой цене ты ее покупаешь. Все только от этого зависит. Рассчитывай на то, что стоимость [аренды] – самая средняя цена – хорошего офиса будет €15–18 [за м²]. Вот если с этой точки зрения тебя рентабельность устраивает, спокойно покупай. Точно не прогадаешь", – подчеркнул Никонов.

Он отметил, что переход сотрудников ряда компаний на удаленную работу из-за пандемии коронавируса – это временная вынужденная мера.

"Я не верю в то, что возможно без офиса создать эту среду, которая толкает бизнес вперед. Вообще невозможно", – сказал Никонов.

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Никонов родился в Ташкенте (столица Узбекистана). В 1966 году переехал с родителями в Александрию Кировоградской области. Карьеру начал в "Киевметрострое", куда попал по распределению от Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта в 1986 году, говорится в его досье на сайте LIGA.net.

В "Киевметрострое" он сначала работал мастером туннельного отряда, затем инженером подготовки производства управления строительства.

Никонов с 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году создал компанию KAN Development, которая строит недвижимость в Киеве. Среди реализованных проектов компании – ТРЦ Ocean Plaza, жилые комплексы "Комфорт Таун", Diamond Hill и другие. С 2014 года является советником Кличко. В 2014–2015 годах был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

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