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Водонаева: Родители чуть не купили квартиру в Крыму. Но покупать сейчас там недвижимость – это как танцы на костях

Российская журналистка, телеведущая, модель Алена Водонаева в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону призналась, что скучает по Крыму. В последний раз на полуострове она была в 2008 году.

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Водонаева: Мы приняли на семейном совете решение, что квартиру купим в Геленджике
Водонаева: Мы приняли на семейном совете решение, что квартиру купим в Геленджике
Фото: Алена Водонаева / Facebook

Российская журналистка, телеведущая, модель Алена Водонаева в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что отказывается от поездок в Крым после аннексии полуострова Россией.

"Мне часто поступают предложения о сотрудничестве – где-то отдохнуть, приехать куда-то и за рекламу в Instagram, за отзывы провести там недельку-другую в пансионате или санатории. Как-то пару лет назад крымский отель – я даже если захочу, не вспомню, как он назывался… Мне предлагали поехать в Крым, но я по своим убеждениям и по убеждениям, связанным как раз таки с этой ситуацией, туда не поехала. Не хочу я", – сказала она.

Водонаева подчеркнула, что она – аэрофоб, и если кто-то из ее родственников или друзей будет играть свадьбу в Крыму, то она из-за удобства поедет не через Украину, а "напрямую Москва – Крым".

"Но пока, слава богу, меня никто не приглашает по личным вопросам. Я безумно скучаю по Крыму, безумно скучаю по реликтовым соснам", – отметила телеведущая.

В последний раз Водонаева была в Крыму в 2008 году.

Водонаева: Как можно выступать после аннексии в Крыму и потом хотеть ехать в Украину на съемки? Полный текст интервью

"Три года назад моим родителям надоело жить в Москве – проблемы со здоровьем, потому что климат... Действительно, здесь очень тяжело. Москва – это не город для жизни, а город для работы. И мама всегда хотела переехать на юг. Мои родители всегда любили Крым. И вот они туда ездили, присматривались. И уже нашли квартиру. И в какой-то из вечеров мы сели, просто по-честному поговорили о том, что в такой ситуации покупать там недвижимость – это как танцы на костях. И как-то вот приняли на семейном совете решение, что квартиру мы купим в Геленджике", – сказала Водонаева.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2". Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Крым, недвижимость, Москва, аннексия, квартира, Алена Водонаева
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