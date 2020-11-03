Никонов: В августе никто никуда не уехал. Все остались здесь и ходили покупали недвижимость

Никонов: У нас очень, скажем, неповоротливая власть, которая все время пытается закрутить гайки Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель строительной компании KAN Development, советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что в августе этого года в Украине активно продавалась недвижимость.

"Две недели, в марте три недели – люди остановились, потому что даже отделы продаж не работали, потому что люди не ходили. Потом начало оживать. К июлю вышли на февральский уровень. Август – сентябрь – просто рост вот такой идет. В августе никто никуда не уехал. Все остались здесь, и всем нечего было делать. Все ходили покупали недвижимость. У нас люди не бедные. Есть категория бедных людей, безусловно. Но у нас очень, скажем, неповоротливая власть, которая все время пытается закрутить гайки вместо того, чтобы, наоборот, дать волю и сказать: "Ребята..." – отметил Никонов.

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Никонов родился в Ташкенте (столица Узбекистана). В 1966 году переехал с родителями в Александрию Кировоградской области. Карьеру начал в "Киевметрострое", куда попал по распределению от Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта в 1986 году, говорится в его досье на сайте LIGA.net.

В "Киевметрострое" он сначала работал мастером туннельного отряда, затем – инженером подготовки производства управления строительства.

Никонов с 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году создал компанию KAN Development, которая строит недвижимость в Киеве. Среди реализованных проектов компании – ТРЦ Ocean Plaza, жилые комплексы "Комфорт Таун", Diamond Hill и другие. С 2014 года является советником Кличко. В 2014–2015 годах был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

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