Никонов: Что делать пайщикам недостроев? Доскинуться – и доделать

Чтобы устранить проблему недостроев на рынке украинской недвижимости, необходимо создать условия, при которых застройщики будут давать личную гарантию того, что завершат начатое строительство и не смогут выводить средства, вложенными пайщиками, рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов.

Никонов: Что людям делать? Это надо доскинуться – и доделать. Конечно. По-другому это никак не получится Фото: Ростислав Гордон / gordonua.com

Инвесторам недостроев, если они хотят завершить строительство, нужно скидываться и достраивать замороженный объект. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал украинский бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development, советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов.

Никонов отметил, что сталкивался с такой проблемой, когда был заместителем Кличко.

"Что делать людям? Иногда мэрия реально помогает. Я знаю, Виталий этим занимается лично. То есть они как минимум проводят все сети, то есть помогают провести все сети. А что людям делать? Это надо доскинуться – и доделать. Конечно. По-другому это никак не получится", – сказал он.

Бизнесмен не уточнил, каким должен быть механизм внесения доплат, но высказал мнение, что причиной возникновения такой проблемы на рынке украинской недвижимости является государственная ошибка.

"Я очень неплохо понимаю, действительно, в какую ситуацию попали люди. Ну, первое: что давно должны быть личные гарантии от финансово ответственного лица за любую стройку. Личные гарантии. Если бы они убрали НДС с этой, первой, поставки, то я считаю, что можно спокойно обязать всех продавать только с владельца земли, кто застройщик – и он должен дать личную гарантию того, что он его достроит. Более того, запретить, уполномочить банки специальные: деньги, которые поступают, банк обязан контролировать, что они не могут уходить. Например, пока мы не сдали в эксплуатацию, даже я не имею права их забрать. Мне это финансовый директор сделать не позволит по нашей договоренности. Когда очередь сдали – потом я могу забрать. Или резервы сформировали – тогда я могу забрать. Но все же так не делают", – сказал он.

Никонов: Если налоговый комитет сделает то, что хочет, квартиры подорожают ровно в 1,5 раза. Читайте полный текст интервью.

С 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году создал компанию KAN Development, которая строит недвижимость в Киеве. Среди реализованных проектов компании – ТРЦ Ocean Plaza, жилые комплексы "Комфорт Таун", Diamond Hill и другие. С 2014 года является советником Кличко. В 2014–2015 годах был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

В Киеве, по данным девелоперской компании DC Evolution на август 2019 года, насчитывалось 66 недостроев на 32 тыс. квартир, писал НВ.

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