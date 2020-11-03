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Никонов: Первый миллион долларов я заработал в 30 лет

Советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как, сидя в кафе с друзьями, вдруг понял, сколько стоили все его активы.

 
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Никонов: Первый миллион долларов я заработал в 30 лет / ГОРДОН

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель строительной компании KAN Development, советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как заработал свой первый капитал.

"Ну, первые деньги – это все-таки когда газом занимались, еще тогда. Даже, может быть, еще до этого: когда занимались трейдингом и торговлей просто […] Я не знаю, честно говоря. Мне уже задавали этот вопрос. Я не помню. Но, думаю, наверное, это было в году 1993–1994-м. 30 лет где-то было", – сообщил он. 

Бизнесмен уточнил, что не сразу понял это. Сидя в кафе, он разговаривал со знакомыми и вдруг ощутил, что столько стоили все активы, которые были у него на тот момент.

"И, конечно, настроение поднялось, скажу честно. Как-то это грело душу, скажу честно", – описал Никонов свое состояние.

На вопрос, сколько больше всего денег бизнесмен держал в руках, он ответил: "Не знаю. Наверное, миллиона три-четыре [долларов]". 

При этом Никонов признался, что не испытал никаких ощущений. В связи с этим он вспомнил случай, когда работал в корпорации "Республика".

"Один там парень подходит ко мне: "Слушай, нам должны деньги перечислить. Дай счет компании". А я типа как бы знал этот счет, потому что мы за него потом покупали товары – и отправляли их. И я так сижу и думаю: "Блин, будь на моем месте другой человек – он бы мог другой счет дать". Представляешь: 1993 год – дать счет на $2 млн – и потом типа убежать мог. Я думаю: "Как они так верят друг другу и людям?" И эта мысль меня как-то очень... занимала", – рассказал он.

Никонов: Если налоговый комитет сделает то, что хочет, квартиры подорожают ровно в 1,5 раза. Читайте полный текст интервью. 

Никонов родился в Ташкенте (столица Узбекистан). В 1966 году переехал с родителями в Александрию Кировоградской области. Карьеру начал в Киевметрострое, куда попал по распределению от Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта в 1986 году, говорится в его досье на сайте Liga.net.

Карьера и бизнес. В Киевметрострое сначала работал мастером туннельного отряда, затем инженером подготовки производства Управления строительства.

Никонов с 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году создал компанию KAN Development, которая строит недвижимость в Киеве. Среди реализованных проектов компании – ТРЦ Ocean Plaza, жилые комплексы "Комфорт Таун", Diamond Hill и другие. С 2014 года является советником Кличко. В 2014–2015 годах был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации. 

В Киеве, по данным девелоперской компании DC Evolution, на август 2019 года насчитывалось 66 недостроев на 32 тыс. квартир, писал журнал НВ

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: недвижимость, бизнес, Узбекистан, Игорь Никонов, активы, Киевметрострой
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