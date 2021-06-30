Политолог Охотин о законопроекте №5600: Он однозначно будет очень плохим знаком для всех потенциальных инвесторов

"По логике авторов законопроекта, если этот закон будет принят, то в бюджет поступит около 50 млрд грн. Но что делать бизнесу, который и так платил все налоги? Несмотря на пандемию, несмотря на кризис, несмотря на все остальное, они сейчас будут вынуждены платить еще больше. Это однозначно будет очень плохим знаком для всех потенциальных инвесторов, для экспертов международных, которые работают с экономикой. Мы точно от этого не выиграем", – убежден эксперт.

Он считает, что нарастить поступления в бюджет от налогов можно, если избавиться от коррупционных схем на ряде рынков: нефтепродуктов, табака, электроники и сельскохозяйственной продукции. "24 канал" пишет, что в 2020 году из-за нелегального производства нефтепродуктов бюджет недополучил 19 млрд грн, в этом году эта цифра может составить уже 22 млрд.

"Если мы говорим о серых нефтепродуктах, то это и потеря в экономике страны, и уход денег неизвестно кому. Очень часто такие сферы имеют отношения с РФ и Белоруссией. То есть со странами, которые имеют свои интересы. Получается, что это еще и угроза национальной безопасности", – заявил Охотин.