Политолог Охотин о законопроекте №5600: Он однозначно будет очень плохим знаком для всех потенциальных инвесторов

"По логике авторов законопроекта, если этот закон будет принят, то в бюджет поступит около 50 млрд грн. Но что делать бизнесу, который и так платил все налоги? Несмотря на пандемию, несмотря на кризис, несмотря на все остальное, они сейчас будут вынуждены платить еще больше. Это однозначно будет очень плохим знаком для всех потенциальных инвесторов, для экспертов международных, которые работают с экономикой. Мы точно от этого не выиграем", – убежден эксперт.
Он считает, что нарастить поступления в бюджет от налогов можно, если избавиться от коррупционных схем на ряде рынков: нефтепродуктов, табака, электроники и сельскохозяйственной продукции. "24 канал" пишет, что в 2020 году из-за нелегального производства нефтепродуктов бюджет недополучил 19 млрд грн, в этом году эта цифра может составить уже 22 млрд.
"Если мы говорим о серых нефтепродуктах, то это и потеря в экономике страны, и уход денег неизвестно кому. Очень часто такие сферы имеют отношения с РФ и Белоруссией. То есть со странами, которые имеют свои интересы. Получается, что это еще и угроза национальной безопасности", – заявил Охотин.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
Сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный Кабинетом Министров законопроект содержит неприемлемые для бизнеса нормы. Поляков считает, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства.
Если Рада примет инициированные Кабмином в законопроекте №5600 изменения в налоговое законодательство, это приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации.
17 июня два внефракционных нардепа подали в Раду альтернативный законопроект, его детально анализировало издание "Главком".