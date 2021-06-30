Нардеп Буймистер о законопроекте №5600: Не могут налоговые инициативы приниматься без широкого обсуждения, экономических расчетов и моделирования последствий

"Последствия будут очень и очень простые. На какой-то очень короткий период, возможно, какие-то бюджетные поступления и увеличатся. Год пережить, может, и поможет. Но в конечном счете мы увидим снижение ВВП", – убеждена политик.
Она считает, что рост налогов отпугнет иностранных инвесторов, так как им нужна стабильность в законодательстве.
"Если мы одной рукой создаем более благоприятный налоговый режим, а второй рукой создаем правительственные законопроекты, которые уничтожают все эти инициативы, то никакие "инвестняни" здесь просто не помогут. Поэтому исключительно последовательная политика государства может восприниматься бизнесом позитивно и нормально", – объяснила нардеп.
Буймистер добавила, что таким изменениям должно предшествовать широкое обсуждение в экспертном сообществе, среди представителей бизнеса и общественности, а этого авторы законопроекта №5600 не сделали.
"Чтобы не потерять доверие в первую очередь к фискальной политике правительства, не могут налоговые инициативы приниматься без широкого обсуждения предварительно со всеми стейкхолдерами, без экономических расчетов, без моделирования элементарно последствий", – подчеркнула нардеп.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
Сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный Кабинетом Министров законопроект содержит неприемлемые для бизнеса нормы. Поляков считает, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства.
Если Рада примет инициированные Кабмином в законопроекте №5600 изменения в налоговое законодательство, это приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации.
17 июня два внефракционных нардепа подали в Раду альтернативный законопроект, его детально анализировало издание "Главком".