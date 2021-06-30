Нардеп Буймистер о законопроекте №5600: Не могут налоговые инициативы приниматься без широкого обсуждения, экономических расчетов и моделирования последствий

Людмила Буймистер: Никакие "инвестняни" здесь просто не помогут Фото: Людмила Буймістер / Facebook

"Последствия будут очень и очень простые. На какой-то очень короткий период, возможно, какие-то бюджетные поступления и увеличатся. Год пережить, может, и поможет. Но в конечном счете мы увидим снижение ВВП", – убеждена политик.

Она считает, что рост налогов отпугнет иностранных инвесторов, так как им нужна стабильность в законодательстве.

"Если мы одной рукой создаем более благоприятный налоговый режим, а второй рукой создаем правительственные законопроекты, которые уничтожают все эти инициативы, то никакие "инвестняни" здесь просто не помогут. Поэтому исключительно последовательная политика государства может восприниматься бизнесом позитивно и нормально", – объяснила нардеп.

Буймистер добавила, что таким изменениям должно предшествовать широкое обсуждение в экспертном сообществе, среди представителей бизнеса и общественности, а этого авторы законопроекта №5600 не сделали.

"Чтобы не потерять доверие в первую очередь к фискальной политике правительства, не могут налоговые инициативы приниматься без широкого обсуждения предварительно со всеми стейкхолдерами, без экономических расчетов, без моделирования элементарно последствий", – подчеркнула нардеп.