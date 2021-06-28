НКРЭКУ оставила трейдерам возможности для махинаций на энергорынке – нардеп от "Слуги народа"

"В пятницу регулятор НКРЭКУ временно приостановил часть махинаций на балансирующем рынке. Такое решение Министерство энергетики требовало от регулятора принять еще 24 мая – ровно месяц назад!" – написала нардеп.
Она подчеркнула, что НКРЭКУ намеренно тянула время, чтобы в течение всего июня группа трейдеров продолжала махинации с ценами и "выкачивала деньги" из государственной компании "Энергоатом".
"Точную сумму убытков от такой преступной позиции НКРЭКУ, я надеюсь, установят правоохранительные органы. Убеждена, что счет идет на сотни миллионов гривен", – добавила Буймистер.
Решение НКРЭКУ прекратить ценовые махинации Буймистер назвала запоздалым и неполным.
"В целом, сегодняшнее запоздалое решение НКРЭКУ выглядит как издевательство над государственными компаниями и здравым смыслом. Мол, "мы согласны, что есть махинации на рынке электроэнергии и торговля воздухом, но давайте еще месяц наши трейдеры позарабатывают, а потом мы их остановим на несколько месяцев", – подчеркнула политик.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не приняла план Минэнерго по прекращению махинаций на рынке электроэнергии и предложила свои меры, которые не дали эффекта, сказано в заявлении государственной компании "Энергоатом", опубликованном 3 июня на официальном сайте.
"Главком" писал, что в мае цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения – в отдельные дни цены падали до 43–44 коп./кВт-час.
"Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики. Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы", – отмечает издание.