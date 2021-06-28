НКРЭКУ оставила трейдерам возможности для махинаций на энергорынке – нардеп от "Слуги народа"

Людмила Буймистер: Точную сумму убытков от такой преступной позиции НКРЭКУ, я надеюсь, установят правоохранительные органы Фото: obozrevatel.com

"В пятницу регулятор НКРЭКУ временно приостановил часть махинаций на балансирующем рынке. Такое решение Министерство энергетики требовало от регулятора принять еще 24 мая – ровно месяц назад!" – написала нардеп.

Она подчеркнула, что НКРЭКУ намеренно тянула время, чтобы в течение всего июня группа трейдеров продолжала махинации с ценами и "выкачивала деньги" из государственной компании "Энергоатом".

"Точную сумму убытков от такой преступной позиции НКРЭКУ, я надеюсь, установят правоохранительные органы. Убеждена, что счет идет на сотни миллионов гривен", – добавила Буймистер.

Решение НКРЭКУ прекратить ценовые махинации Буймистер назвала запоздалым и неполным.

"В целом, сегодняшнее запоздалое решение НКРЭКУ выглядит как издевательство над государственными компаниями и здравым смыслом. Мол, "мы согласны, что есть махинации на рынке электроэнергии и торговля воздухом, но давайте еще месяц наши трейдеры позарабатывают, а потом мы их остановим на несколько месяцев", – подчеркнула политик.