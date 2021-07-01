Фесенко: Цель законопроекта №5600 банальная – дополнительные средства на социальные нужды и затыкание дыр

Он отметил, что страна приспособилась к жизни в условиях войны, но она все еще оказывает влияние.

"Война влияет на экономику Украины с 2014 года. Наиболее сильно она влияла в 2014–2015 годах, когда украинская экономика падала на 7–8%. Сейчас мы немного приспособились", – сказал эксперт.

Фесенко считает, что правительство и бизнес должны найти баланс интересов.

"Безусловно, повышение налогов не будет способствовать росту экономики. Цель этого законопроекта [№5600] – не рост экономики. Цель этого законопроекта банальная – дополнительные средства на социальные нужды и затыкание дыр в социальной экономической сфере. Эти дыры возникли вследствие экономического кризиса, пандемии. Нужно искать баланс интересов", – заявил он.

При этом политолог подчеркнул, что в Украине и снижение налогов не гарантирует рост экономики.