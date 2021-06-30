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Повышение арендных ставок на землю в Броварском районе приведет к массовым увольнениям – депутат

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Сергей Шапран: Эффект от повышения стоимости аренды земли почувствует каждый броварчанин, ведь должен будет заплатить за услуги или продукты в супермаркетах и на рынках больше, чем в Белой Церкви или Буче
Сергей Шапран: Эффект от повышения стоимости аренды земли почувствует каждый броварчанин, ведь должен будет заплатить за услуги или продукты в супермаркетах и на рынках больше, чем в Белой Церкви или Буче
Фото: Sergey Shapran / Facebook

Собственник Броварского алюминиевого завода BRAZ, депутат Броварского городского совета Сергей Шапран заявил в своем Facebook, что решение поднять в районе ставку арендной платы на землю в два – четыре раза убийственное для бизнеса.

"Восьмая сессия восьмого созыва депутатов Броварского городского совета войдет в историю убийственным для локального бизнеса решением – большинство депутатов проголосовали за поднятие ставок арендной платы за землю в два – четыре раза для 399 предприятий! Так, для строительства и обслуживания жилых домов, офисов, зданий торговли, общепита, объектов дорожного сервиса установили самую высокую из возможных в Украине ставок – 12%. Не меньше пострадают учреждения здравоохранения и социальной помощи, бытового обслуживания, земли транспорта и промышленности – 7%. Для сравнения: до 2021 года арендаторы платили в среднем 1–3% от нормативной денежной оценки земельного участка", – написал бизнесмен.

Он сообщил, что для его завода такой рост стоимости аренды закончится увольнениями сотрудников.

"Наш завод BRAZ занимает 26 гектаров. Повышение ставки более чем в два раза (с 3% до 7%) на такой площади приведет к ощутимому повышению стоимости продукции предприятия, что сделает его менее конкурентоспособным на рынке. Уменьшение объемов продаж приведет к сокращению производства, снижению других налоговых поступлений в бюджет общины. Или же мы будем вынуждены сокращать постоянные расходы, а это в первую очередь фонд заработной платы. Снижение зарплаты повлечет за собой массовые увольнения. Дальше можно не продолжать?!" – возмутился Шапран.

Предприниматель напомнил, что в Броварах работают десятки крупных заводов и фабрик, которые имеют статус постоянного землепользователя.

"Для них тоже на ближайшей внеочередной сессии установят ставку на уровне 12% от базы налогообложения, что является абсолютным максимумом для Украины! Взыскания должны вырасти с 6,7 млн до 26,7 млн грн в год. Дополнительные 20 млн гривен для бюджета – это, на первый взгляд, классно! Но эти средства должны где-то взять и оплатить такие предприятия, как "Киевоблэнерго" (готовимся к росту платежей), трикотажная фабрика "София", Броварское ДСУ-50, БЗЗК, "Украгропромторг" и многие другие. Например, Завод железобетонных конструкций платит земельный налог в сумме 183 019 грн ежемесячно. При ставке 12% сумма возрастет до 732 077 грн. В разрезе года это 6 588 693 грн дополнительной финансовой нагрузки на бюджет одного лишь предприятия", – написал он.

Бизнесмен подчеркнул, что такое решение принимают во время выхода из пандемии, когда весь мир запустил программы поддержки малого и среднего бизнеса.

"Эффект от повышения стоимости аренды земли почувствует каждый броварчанин, ведь должен будет заплатить за услуги или продукты в супермаркетах и на рынках больше, чем в Белой Церкви или Буче, где эти проценты на уровне 3%. Логично, что из-за уменьшения доходов и зарплат броварчане будут искать лучшие условия труда в Киеве и других городах. Получим массовые маятниковые миграции, перегруженные дороги, недострои, упадок малого бизнеса, кризис неплатежей и остановленные промышленные мощности. И это не сценарий апокалиптического фильма, а вполне реальные перспективы Броваров", – заявил Шапран.

По его словам, перед принятием решения власти не опубликовали анализ его регулярного влияния, не провели исследование и консультации с бизнесом, а также проигнорировали замечания Госрегуляторной службы.

"Глава общины Игорь Сапожко, вопреки законодательству, назвал замечания носящими рекомендательный, а не обязательный характер, и вынес проект без правок на голосование. Учитывая вышеизложенное, уверен, что ставка налога является инструментом политического давления на предприятия города Бровары с целью присвоить действующий бизнес, повторно реализовать землю, в том числе дружественным застройщикам, перераспределить зоны личного влияния, пожертвовав тысячами рабочих мест и благополучием броварчан в целом, прикрываясь "благими намерениями", – написал депутат.

Он опубликовал список депутатов, которые поддержали повышение арендных ставок, и призвал предать их действия огласке.

https://www.facebook.com/ShapranSerg/posts/999385097266626

Теги: налоги, бюджет, аренда, бизнес, Бровары, земельный участок
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