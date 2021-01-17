В трех городах Украины прошли повторные местные выборы

Повторные выборы городского головы состоялись сегодня в Борисполе и Броварах Киевской области, а также в Новгороде-Северском Черниговской области. В Броварах выбирали также депутатов горсовета.

Явка на повторном голосовании в Броварах Киевской области на 20.00 17 января составила 43,02%, в Борисполе Киевской области – 30,15%, в Новгороде-Северском Черниговской области – 41,48%. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины в Facebook.

В Борисполе, Броварах и в Новгороде-Северском выбирали мэров, в Броварах – еще и депутатов горсовета.

В Киевской области избирательные участки закрылись вовремя, сообщили в Национальной полиции Украины.

"По состоянию на 20.00 поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса. Полиция провела проверки, по материалам которых составлены 34 административных протокола", – отметили в релизе.

Повторные выборы в Борисполе назначили в связи со смертью кандидата, получившего наибольшую поддержку избирателей в первом туре местных выборов, – тогда еще действующий мэр города Анатолий Федорчук умер от COVID-19 28 октября.

В Броварах во время выборов зафиксировали нарушения, суд признал выборы несостоявшимися, и теризбирком назначил повторные.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.