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Жители Броваров просят разобраться с главой районной полиции

Авторы обращения в МВД и Киевскую облгосадминистрацию заявили, что начальник Броварского отдела Национальной полиции Максим Скидан тормозит уголовные дела в районе из-за "сращивания" с полукриминальным бизнесом в районе.

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Начатые уголовные производства следователями Броварского ОП расследуются медленно и безынициативно или не расследуются вообще, заявили авторы обращения
Начатые уголовные производства следователями Броварского ОП расследуются медленно и безынициативно или не расследуются вообще, заявили авторы обращения
Фото: brovary.net.ua

В Броварах Киевской области местные активисты написали коллективное обращение на имя главы МВД Арсена Авакова, главы Киевской облгосадминистрации Василия Володина и главы Броварской районной госадминистрации Георгия Биркадзе с просьбой назначить нового главу Нацполиции района. Как пишет "Апостроф", подписанты просят уволить начальника Броварского отдела Национальной полиции Максима Скидана.

Авторы обращения заявили, что Скидан тормозит уголовные дела в районе из-за "сращивания" руководства районного управления полиции с полукриминальным бизнесом в районе.

В обращении отмечается, что в Броварском районном отделе полиции находится целый ряд уголовных производств по поводу добычи песка компаниями ООО "Собі", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", ООО "Ажур-Д", ООО "Компания "Позитив" и одно из них не движется и не передается в суд.

Кроме дел о песке активисты указывают на ряд "похороненных" производств в отношении чиновников, в том числе отмечают пять производств против должностных лиц Броварского горисполкома во главе с мэром Броваров Игорем Сапожко по фактам злоупотребления служебным положением и растраты бюджетных средств.

Также есть несколько производств в отношении должностных лиц сельсоветов района, которым инкриминируется занижение оценки земельных участков при сдаче их в аренду, из-за чего бюджет недополучал значительные суммы денег, а также нарушения при приватизации сельсоветами объектов социальной сферы.

"Начатые уголовные производства следователями Броварского ОП расследуются медленно и безынициативно или не расследуются вообще. Неоднократные обращения к начальнику Броварской полиции Скидану результатов не дали, Броварской ОП занял пассивную наблюдательную позицию, пока противозаконная деятельность продолжается, а виновные лица продолжают совершать преступления и остаются ненаказанными", – сказано в обращении.

Фото: apostrophe.ua
Фото: apostrophe.ua

Теги: МВД, Киевская область, Бровары, чиновники, Нацполиция
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