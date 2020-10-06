Суд арестовал полицейского, который насмерть сбил женщину в Броварах

4 октября в Броварах Киевской области нетрезвый сотрудник полиции на пешеходном переходе сбил двух женщин, одна из них погибла на месте. Сегодня суд избрал виновнику ДТП меру пресечения.

Машина сбила мать и дочь, которые шли по пешеходному переходу Фото: npu.gov.ua

Голосеевский районный суд Киева сегодня арестовал экс-полицейского, который насмерть сбил женщину в Броварах Киевской области. Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Александра Богачева.

Мере пресечения в виде содержания под стражей избрана на два месяца.

Смертельное ДТП случилось 4 октября. За рулем автомобиля Volkswagen находился участковый офицер Деснянского управления полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он сбил двух женщин на пешеходном переходе, а через 50 метров врезался в дерево.

В результате аварии погибла 43-летняя Надежда Чамара. Ее 22-летняя дочь Марина получила серьезные травмы, у нее диагностированы переломы бедра.

Водителя Volkswagen уволили из Нацполиции.