"Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге – опрос

"Слугу народа" готовы поддержать 23% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, партию "Слуга народа" поддержали бы 23% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18%), "Европейская солидарность" и "Батьківщина" – по 14%.

Проходной барьер также преодолевает "Сила и честь" – 6%.

Остальные партии набирают менее 5%. В частности, у "Украинской стратегии Гройсмана" 4%, а у представленного сейчас в парламенте "Голоса" 2%.

Опрос проводился с 18 по 28 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.