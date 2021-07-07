"Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, партию "Слуга народа" поддержали бы 23% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.
Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18%), "Европейская солидарность" и "Батьківщина" – по 14%.
Проходной барьер также преодолевает "Сила и честь" – 6%.
Остальные партии набирают менее 5%. В частности, у "Украинской стратегии Гройсмана" 4%, а у представленного сейчас в парламенте "Голоса" 2%.
Опрос проводился с 18 по 28 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.
На парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.