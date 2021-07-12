В "Голосе" заявили об увольнении Железняка с поста главы фракции, он сам отрицает

За это решение проголосовали 11 народных депутатов, или большинство членов фракции в Верховной Раде, сообщила Стефанишина.

Она отметила, что и.о. главы фракции до избрания нового председателя является заместитель председателя Роман Костенко.

Письмо с решением фракции отправлено спикеру Рады Дмитрию Разумкову, написала Устинова.

В то же время сам Железняк в Telegram подчеркнул, что такое решение, согласно положению о фракции, должно приниматься 14 голосами, а коллеги "что-то себе выдумали".

"Плохо, что никто регламент и положение о фракции так и не прочитал. Поэтому заявления коллег прошу не воспринимать как отвечающие действительности", – написал он.

Однако по словам Стефанишиной, 14 голосов нужно для назначения председателя фракции и для выражения ему недоверия, а для увольнения достаточно большинства.