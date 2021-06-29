Партия "Голос" планирует провести съезд 29 июля – Железняк

"Опять-таки повестка дня пока что непонятна. Как известно, у нас было несколько кандидатов на председателя партии, но сейчас они отозвали свои заявления. [Ведущий и волонтер] Сергей Притула, к сожалению, покинул уже [партию], и, конечно, как не член партии он и не будет претендовать. Пока что я не слышал ни одного кандидата на эту должность. Если он появится до 29 июля, то наверняка будем обсуждать. Если нет, то у нас будет много вопросов программных: и еще большая демократизация устава, и направления, и законотворческая работа, то есть много вопросов, которые нужно решать, – и юридических, и политических", – заявил политик.

На вопрос, когда политсовет принял решение об исключении из партии Притулы, Железняк ответил, что заявление Притулы о выходе из "Голоса" "было тяжело найти, но вроде бы нашли юридический механизм, как удовлетворить все-таки, не цепляясь к формальностям".

"Это было одно из последних решений политсовета. Мы его не исключали, а удовлетворили заявление. Мы ждали это заявление две или три недели, а потом появилась информация, что он отправил его "Новой почтой"... Видели ли мы его? Нет, не видели, но у нас есть возможность удовлетворить заявление, сделанное публично. Притула его не опроверг, и он знает о данном решении политсовета партии", – сказал политик.

Также, по его словам, руководство партии не располагает и заявлениями от семи членов, которые ранее заявили о намерении создать отдельное объединение "Справедливость" и выйти из "Голоса".

"Я пока что не видел ни одного заявления от коллег, которые заявляли о выходе (это 10 депутатов, но семь из них – члены партии)", – сказал он.