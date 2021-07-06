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Рудик три раза уклонилась от прямого ответа на вопрос, есть ли у нее американский паспорт. В "Голосе" отреагировали

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Рудик три раза спросили о гражданстве, но она отвечала, что родилась в Украине
Рудик три раза спросили о гражданстве, но она отвечала, что родилась в Украине
Фото: goloszmin.org

Глава партии "Голос", нардеп Кира Рудик 5 июля в эфире канала "Украина 24" три раза уклонилась от прямого ответа на вопрос, есть ли у нее американское гражданство.

Ведущая Наташа Влащенко отметила, что некоторые СМИ пишут о наличии американского паспорта у Рудик, и спросила, правда ли это.

Рудик ответила: "Я родилась в Украине и являюсь украинкой".

Влащенко настаивала на вопросе о гражданстве и дважды переспросила, но нардеп повторяла, что родилась в Украине, является украинкой и "всегда ею была".

В партии "Голос" заверили, что у Рудик нет никакого гражданства, кроме украинского, пишет "Украинская правда".

"Вчера в эфире канала "Украина 24" лидер партии "Голос" Кира Рудик сказала, что всегда была и есть украинкой. Она является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства, включая гражданство США, Кира Рудик не имеет и никогда не имела", – сказано в заявлении политсилы.

https://www.facebook.com/www.ukraine24.ua/videos/348913656759293/

Контекст:

Рудик 35 лет. Она более года возглавляет партию "Голос". В марте 2020-го Рудик сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, паспорт, гражданство, партия Голос, Кира Рудик
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