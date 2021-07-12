Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера"

Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.
Меркель сказала, что в выполнении Минских договоренностей "не хватает прогресса".
Она отметила, что Украина открыла "много КПВВ", но боевики "ЛДНР" "не в такой же мере" делают это.
"С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы хотим, чтобы в этих регионах были проведены выборы. Мы видим, что усиливается давление на Украину в связи со стягиванием [России] военного контингента и оружия, со стороны Беларуси в том числе. Германия обеспокоена этим. Я уверена, что новое федеральное правительство Германии (любое) будет выступать за достижение прогресса в выполнении Минских договоренностей. К сожалению, в последние дни снова гибли украинские солдаты", – добавила она.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
1 октября 2019 года члены трехсторонней контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО. В письме, которое подписал тогдашний глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.
Закрепление "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве зафиксировано в коммюнике по итогам саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.
В 2019 году ряд областных, районных и городских советов в Украине выступили против "формулы Штайнмайера". Помимо этого, в Киеве, Харькове, Одессе, Херсоне, Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Львове, Мариуполе, Краматорске и других городах страны прошли акции протеста с лозунгом "Нет капитуляции!".
В 2020-м и в начале этого года представители украинской власти публично практически не обсуждали вопрос введения "формулы Штайнмайера".
В апреле вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников дал интервью, в котором сказал, что в "формуле Штайнмайера" нет никакой "зрады" и "это фантастический документ".