Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера"

Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

Меркель сказала, что в выполнении Минских договоренностей "не хватает прогресса".

Она отметила, что Украина открыла "много КПВВ", но боевики "ЛДНР" "не в такой же мере" делают это.

"С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы хотим, чтобы в этих регионах были проведены выборы. Мы видим, что усиливается давление на Украину в связи со стягиванием [России] военного контингента и оружия, со стороны Беларуси в том числе. Германия обеспокоена этим. Я уверена, что новое федеральное правительство Германии (любое) будет выступать за достижение прогресса в выполнении Минских договоренностей. К сожалению, в последние дни снова гибли украинские солдаты", – добавила она.