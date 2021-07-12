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Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера"

Меркель: Нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство
Меркель: Нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство
Фото: ЕРА

Канцлер Германии Ангела Меркель 12 июля на брифинге перед ужином с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины.

Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook. 

Меркель сказала, что в выполнении Минских договоренностей "не хватает прогресса".

Она отметила, что Украина открыла "много КПВВ", но боевики "ЛДНР" "не в такой же мере" делают это. 

"С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы хотим, чтобы в этих регионах были проведены выборы. Мы видим, что усиливается давление на Украину в связи со стягиванием [России] военного контингента и оружия, со стороны Беларуси в том числе. Германия обеспокоена этим. Я уверена, что новое федеральное правительство Германии (любое) будет выступать за достижение прогресса в выполнении Минских договоренностей. К сожалению, в последние дни снова гибли украинские солдаты", – добавила она.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 октября 2019 года члены трехсторонней контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО. В письме, которое подписал тогдашний глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.

Закрепление "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве зафиксировано в коммюнике по итогам саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.

В 2019 году ряд областных, районных и городских советов в Украине выступили против "формулы Штайнмайера". Помимо этого, в Киеве, Харькове, Одессе, Херсоне, Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Львове, Мариуполе, Краматорске и других городах страны прошли акции протеста с лозунгом "Нет капитуляции!".

В 2020-м и в начале этого года представители украинской власти публично практически не обсуждали вопрос введения "формулы Штайнмайера".

В апреле вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников дал интервью, в котором сказал, что в "формуле Штайнмайера" нет никакой "зрады" и "это фантастический документ"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ангела Меркель, боевики, Владимир Зеленский, ОРДЛО, КПВВ, формула Штайнмайера
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